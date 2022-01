Letsch ziet ‘expectionele combinatie’ lopen bij Ajax: ‘De beste in Nederland’

Zaterdag, 1 januari 2022 om 18:28 • Jeroen van Poppel

Thomas Letsch verwacht dat Ajax zijn minimale achterstand op PSV in de tweede seizoenshelft weet goed te maken en dus kampioen wordt. De trainer van Vitesse is onder de indruk van de individuele klasse van de Amsterdammers. "De combinatie Antony-Dusan Tadic is de beste in de Eredivisie", aldus de Duitser tegenover De Gelderlander.

Letsch kan geen keuze maken als hem gevraagd wordt wie de beste speler in Nederland is. "Ja, dat is lastig", zegt de coach. "Ik ben zeer onder de indruk van Antony bij Ajax. Gave techniek. Dreiging. Individuele klasse. Dusan Tadic is de superprof én een heel goede voetballer. Hij neemt een team op sleeptouw. Ryan Gravenberch vind ik exceptioneel. Ja, bij Ajax lopen voetballers van de buitencategorie rond."

PSV heeft na achttien speelronden één punt meer verzameld dan Ajax, dat volgens Letsch desondanks de topfavoriet voor de titel is. "Met zo veel kwaliteit moet dat doorslaggevend zijn", verklaart hij. Zelf staat Letsch met Vitesse op de vierde plaats, al is de voorsprong op de concurrentie miniem. "Wat betreft Vitesse? In Nederland is een duidelijke top drie. Feyenoord en PSV schat ik ook hoger in. Kijk naar hun begrotingen. Vitesse moet strijden voor plek vier. Europees voetbal is het doel. Maar dat hebben meer clubs. AZ en FC Utrecht zijn als altijd concurrenten. FC Twente ook. En ik vlak SC Cambuur niet uit. De resultaten staan er over een langere periode."

Al met al kijkt Letsch met Vitesse terug op een uitstekend 2021. "Absoluut. Vorig seizoen was natuurlijk geweldig. Een aaneenschakeling van hoogtepunten. We werden vierde in de eredivisie. Nog voor Feyenoord. Dat was een topprestatie. We haalden de bekerfinale. Dat was ook een hoogtepunt. Alleen zo jammer dat we verloren (2-1 van Ajax, red.). Dit jaar hebben we in Europa heel erg mooie wedstrijden gespeeld. We hebben gewonnen van Anderlecht en Tottenham Hotspur. We hebben gelijkgespeeld bij Stade Rennais. Dat zijn internationaal aansprekende resultaten. Maar ik kijk ook vooruit. Er liggen kansen tegen Rapid Wien, in de volgende ronde van de Conference League. Succes smaakt naar meer. Dat is absoluut een drijfveer."