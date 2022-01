Xavi spreekt zich tijdens persconferentie uit over toekomst van Luuk de Jong

Zaterdag, 1 januari 2022

Xavi benadrukt dat Luuk de Jong en Yusuf Demir voorlopig ‘gewoon’ deel uitmaken van de selectie van Barcelona. Het tweetal wordt de voorbij tijd nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek bij de Spaanse topclub: er zou reeds een akkoord bestaan over een tijdelijke overgang van De Jong naar Cádiz, terwijl Barcelona de huurovereenkomst met Rapid Wien over Demir voortijdig zou willen beëindigen. Xavi geeft wel toe dat er deze maand spelers moeten vertrekken om aankopen te kunnen doen.

“Ze maken deel uit van het team en hebben nog een contract. Voorlopig hebben ze nog een contract”, zegt Xavi over De Jong en Demir. Tegelijkertijd geeft de trainer van Barcelona wel toe dat men bezig is met uitgaande transfers, waarmee financiële ruimte moet worden gemaakt voor nieuwe aanwinsten. We zullen veel dingen moeten beoordelen nu de transfermarkt geopend is. Maar het is duidelijk dat er eerst spelers moeten vertrekken voor we aankopen kunnen doen.”

Een van de namen die de afgelopen dagen nadrukkelijk wordt genoemd bij Barcelona, is die van Álvaro Morata. “Laten we het hebben over de spelers die we hebben. Ferran Torres en Dani Alves zijn al binnengehaald en zullen ons enorm helpen. De rest van de namen die worden genoemd, zijn puur speculatief”, benadrukt Xavi, die erg blij is met de komst van Ferran Torres. “Hij heeft onder geweldige coaches als Pep (Guardiola, red.) en Luis Enrique gewerkt, dus hij gaat veel bij ons toevoegen.”

Xavi kreeg op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen RCD Mallorca tevens vragen over Ousmane Dembélé. De laatste dagen wordt er gemeld dat het erop begint te lijken dat Barcelona en de Franse aanvaller het niet eens zullen worden over het verlengen van zijn aflopende contract, waardoor een (transfervrij) vertrek lonkt. Xavi is desondanks optimistisch over de toekomst van Dembélé bij Barcelona.

“De onderhandelingen zijn lastig, maar het is een proces en ik ben optimistisch. De zaakwaarnemers begrijpen de situatie niet. Ik heb opnieuw met hem gesproken en we zullen zien”, aldus Xavi. “Ik ben niet teleurgesteld, ik hoop dat hij blijft. Hij is een speler die het verschil kan maken, een van de beste op zijn positie. Ik heb hem gezegd dat we hem nodig hebben, dat hij een belangrijke speler gaat worden. We hebben een interessant project voor hem in het vooruitzicht. Maar ik kan alleen sportieve argumenten gebruiken, geen financiële. Barcelona is de beste club ter wereld, het sportieve aspect is altijd belangrijker dan het financiële. Dat heb ik hem duidelijk gemaakt, dus ik ben hoopvol gestemd.”