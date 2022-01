Sánchez bezorgt Tottenham late zege na medisch noodgeval op de tribune

Zaterdag, 1 januari 2022 om 17:56 • Chris Meijer • Laatste update: 17:59

Tottenham Hotspur heeft zaterdag een late 0-1 overwinning geboekt op bezoek bij Watford. Davinson Sánchez nam in blessuretijd de winnende treffer voor zijn rekening, nadat het duel acht minuten had stilgelegen vanwege een medische noodsituatie op de tribune van Vicarage Road. Door de zege klimt Tottenham naar de vijfde plaats in de Premier League, met nog één punt achterstand op nummer vier Arsenal. Watford blijft voorlopig zeventiende.

Tottenham trad op Vicarage Road aan zonder Steven Bergwijn, die dinsdag ook al ontbrak tijdens de uitwedstrijd tegen Southampton (1-1). De nog altijd ongeslagen manager Antonio Conte vertelde na afloop van dat duel dat de aanvaller kampte met een kuitblessure, waardoor hij ook tegen Watford niet inzetbaar zou zijn. Mede daardoor stond bij Tottenham een vertrouwde voorste linie met Lucas Moura, Harry Kane en Heung-Min Son aan de aftrap. Die aanval kwam er in de eerste helft maar met moeite aan te pas, doordat Watford zich voornamelijk beperkte tot verdedigen.

Goal Tottenham!! In de 96ste minuut is het 0-1! Sánchez breekt harten in Watford! ??#ZiggoSport #PremierLeague #WATTOT pic.twitter.com/BeMyrIaMq0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 1, 2022

Pierre-Emile Højbjerg, Sergio Reguilón en Harry Kane zorgden voor rust voor de spaarzame mogelijkheden namens Tottenham. Daarbij was Kane mogelijk het dichtst bij de openingstreffer, aangezien zijn schot maar net langs de verkeerde kant van de paal ging. In de eerste fase na rust liet Watford zich meer zien. Zo werd een schot van Joshua King stijlvol gekeerd door Tottenham-doelman Hugo Lloris, terwijl Tottenham een handje geholpen werd door scheidsrechter Robert Jones verzuimde om voordeel te geven toen João Pedro het strafschopgebied leek binnen te gaan.

Son liet zich eerst al zien met een mislukt hakje, met kreeg met nog een kleine twintig minuten op de klok een levensgrote kans. De Zuid-Koreaanse aanvaller volleerde de bal van dichtbij richting het doel, maar dankzij een geweldige redding van doelman Daniel Bachmann werd een treffer voorkomen. Nadat Watford tevergeefs vroeg om een strafschop na een vermeende overtreding van Lloris op Pedro, kwam de wedstrijd even stil te liggen. De medische staf van zowel Watford als Tottenham spoedde zich na 85 minuten spelen richting tribune, waar iets aan de hand was met een supporter.

De medici van beide teams keerden na enkele minuten onder applaus terug richting de dug-out, waarna een toegesnelde ambulance de zorgen voor de supporter overnam. Nadat de wedstrijd totaal acht minuten had stilgelegen, bleek de situatie ‘onder controle’ en kon het duel hervat worden. Het duel kreeg uiteindelijk in de zesde minuut van de blessuretijd nog een winnaar. Sánchez kopte binnen het vijfmetergebied een afgemeten vrije trap van Son tegen de touwen en bezorgde Tottenham daarmee de overwinning.