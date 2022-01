Verbazing bij Ziggo Sport na Arsenal - City: ‘Hij denkt: wat ben ik voor knurft’

Zaterdag, 1 januari 2022 om 16:21 • Chris Meijer

De strafschop die Manchester City kreeg tijdens de uitwedstrijd tegen Arsenal (1-2 zege) zorgt voor de nodige discussie. Jan van Halst oordeelt in de studio van Ziggo Sport dat de bal terecht op de stip ging nadat Bernardo Silva naar de grond ging in een duel met Granit Xhaka. De analist is bijzonder kritisch op het handelen van Xhaka tijdens het bewuste moment, dat de wedstrijd uiteindelijk deed keren.

Arsenal kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Bukayo Saka, maar een rake strafschop van Riyad Mahrez en een treffer van Rodri in blessuretijd bezorgden Manchester City uiteindelijk een 1-2 overwinning. Tussen de twee doelpunten van the Citizens in kreeg Gabriel Magalhães zijn tweede gele en daarmee dus rode kaart. “Het was gewoon dom verdedigd”, zegt Van Halst over de overtreding van Xhaka op Bernardo Silva. De strafschop werd uiteindelijk an inmenging van de VAR toegekend.

Manchester City komt op gelijke hoogte! ??

The Citizens krijgen een strafschop en vanaf de stip is Mahrez foutloos: 1-1 ??



Maar was het wel een penalty? ?? Oordeel zelf ? #ZiggoSport #PremierLeague #ARSMCI pic.twitter.com/1ZmKR0tQBJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 1, 2022

“Allereerst op je hakken staan als verdediger. Dan loopt hij tegen je aan, waardoor je kunt vallen. Al loopt hij nog twee pasjes door. Maar met name het trekken aan het shirt is gewoon een overtreding. Dat is gewoon dom”, benadrukt Van Halst. “Je kunt zeggen dat hij als een stervende zwaan valt. Nee, hij trekt aan zijn shirt. Hij valt wel graag, maar het is zó dom. Als je binnen het strafschopgebied verdedigt, moet je sowieso niemand tegen je aan laten lopen. Geen sliding maken. Nou ja, dat gebeurt hier dan niet. Maar shirtje trekken… Jeetje.”

ROOD Gabriel! ??

De Braziliaan krijgt zijn tweede geel kaart en kan dus vroegtijdig vertrekken! ?



Arsenal moet verder met tien man... ??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSMCI pic.twitter.com/pVWwLg50rj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 1, 2022

“Dit is geen beginneling, hè. De reactie is onmacht, hij weet het wel. Hij denkt: wat ben ik voor knurft, dat ik dit heb gedaan. Je geeft zo in een paar seconden de hele wedstrijd weg”, vervolgt Van Halst over Xhaka. Hij is ook kritisch op Gabriel, die zijn eerste prent kreeg voor protesteren en de tweede gele kaart ontving na een wilde overtreding op Gabriel Jesus. “Dit is een domme overtreding, zeg. Hoe kun je hier zo doorlopen als verdediger? Wat een lompheid. Op de middenlijn. Hij speelde een goede pot, dus dit is totaal onnodig. Zonde voor Arsenal ook.”