Pepijn Lijnders zit zondag tegen Chelsea als eindverantwoordelijke op de bank

Zaterdag, 1 januari 2022 om 15:47 • Chris Meijer

Jürgen Klopp zit zondag niet op de bank als Liverpool op bezoek gaat bij Chelsea. The Reds maken via de officiële kanalen bekend dat de Duitse manager positief getest heeft op het coronavirus en daardoor in quarantaine moet. Zijn assistent Pepijn Lijnders zal daardoor het elftal van Liverpool leiden op Stamford Bridge, waar zondagmiddag om 17.30 uur wordt afgetrapt.

Klopp maakte vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Chelsea bekend dat er drie spelers en een aantal stafleden een positieve coronatest hadden afgelegd. De Duitse manager weigerde de namen van de spelers te geven ‘voordat er een goede PCR-test was afgelegd’, al ontbraken Alisson en Roberto Firmino donderdag op de training. Officieel is het echter nog onduidelijk welke spelers Liverpool moet missen tijdens het bezoek aan Chelsea.

De uitwedstrijd tegen Chelsea gaat dus in ieder geval voorbij aan Klopp. Liverpool schrijft dat hij met milde klachten kampt en in quarantaine is gegaan. De testronde van zondag heeft buiten het vrijdag door Klopp genoemde drietal geen nieuwe coronagevallen aan het licht gebracht, al hebben er wel drie overige stafleden een positieve test afgelegd. Lijnders heeft niet positief getest en zal daardoor de elf van Liverpool leiden tijdens de uitwedstrijd tegen Chelsea.