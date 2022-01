Manchester City wint op wrede wijze van tien man Arsenal

Zaterdag, 1 januari 2022 om 15:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:38

Manchester City heeft zaterdag in extremis van Arsenal in de Premier League gewonnen. De ploegen van Albert Stuivenberg, die de door corona afwezige Mikel Arteta verving, en Josep Guardiola leken elkaar op 1-1 te gaan houden, maar een doelpunt van Rodri in minuut 93 gaf de doorslag in het Emirates Stadium: 1-2. Arsenal heeft sinds april 2017, toen 2-2, elk competitieduel van the Citizens verloren: tien nederlagen in tien Premier League-duels. Voor Manchester City was het alweer de elfde competitiezege op rij dit seizoen.

Het gezicht van Guardiola na het klinken van het rustsignaal sprak boekdelen. De manager van Manchester City was absoluut niet tevreden over het spel van zijn team. Arsenal werkte een uitstekende eerste helft af en bracht de bezoekers voortdurend in de problemen. Het was aan Ederson Moraes te danken dat de Londenaren niet al snel op achterstand kwamen. Een redding ten opzichte van Martin Ödegaard leverde Arsenal niet een gewenste strafschop maar een corner op, ook nadat de VAR de beelden nog eens onder de loep nam.

Na iets meer dan een half uur spelen kreeg Arsenal loon naar werken voor het goede voetbal. Kevin De Bruyne verloor de bal, waarna de thuisploeg het spel van rechts naar links verplaatste. Een pass van Kieran Tierney werd door Bukayo Saka laag in de rechterhoek achter Ederson gewerkt: 1-0. Gabriel Martinelli kreeg tot tweemaal toe de kans om er nog 2-0 voor rust van te maken, terwijl de beste kans voor het bezoek in de eerste helft op naam van Rubén Dias kwam. De inzet van de verdediger ging naast.

Manchester City kwam ruim tien minuten na de pauze op 1-1. Stuart Atwell zag niets in een valpartij van Bernardo Silva ten opzichte van Granit Xhaka, maar de VAR wees de arbiter erop dat de Zwitser aan het shirt van de Portugees zat. Atwell wees alsnog naar de stip en Riyad Mahrez faalde niet. Het was aan Nathan Aké te danken dat Arsenal niet nog geen minuut later op 2-1 kwam. Na miscommunicatie in de defensie haalde de Nederlander de bal net voor de doellijn weg en de rebound was niet aan Martinelli besteed.

Het was een tweede helft van uitersten, daar Arsenal vlak daarna met tien man kwam te staan. Nog geen twee minuten na zijn eerste gele kaart, voor het molesteren van de strafschopstip vlak voor de 1-1, ontving Gabriel Magalhaes zijn tweede prent voor het belemmeren van Gabriel Jesus. Ondanks de ondertalsituatie slaagde Arsenal er met compact voetbal in om Manchester City weerstand te bieden én te frustreren. Diep in de extra tijd viel alsnog de 1-2: een rebound van Rodri na een geblokt schot van Laporte belandde achter Aaron Ramsdale.

Door de late zege heeft Manchester City nu een voorsprong van elf punten op Chelsea en twaalf op Liverpool. De concurrenten hebben wel respectievelijk een en twee duels minder gespeeld. Zondag staat op Stamford Bridge de topper tussen Chelsea en Liverpool op het programma. Aanvankelijk stond voor vandaag ook Leicester City - Norwich City op het programma, maar deze wedstrijd is uitgesteld omdat Norwich City door corona te weinig spelers beschikbaar heeft. Om 16.00 uur is de aftrap bij Watford - Tottenham Hotspur en om 18.30 uur begint Crystal Palace - West Ham United.

