Fabrizio Romano noemt derde club met interesse in Nicolás Tagliafico

Zaterdag, 1 januari 2022 om 12:59 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:02

Aston Villa heeft Nicolás Tagliafico meermaals benaderd voor een overstap, zo meldt Fabrizio Romano. Volgens de transfermarktexpert is er nog geen contact geweest tussen de Premier League-club en directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax. Aston Villa is nu de derde club uit Engeland die met de 29-jarige Argentijns international in verband wordt gebracht. Eerder passeerden ook de namen van Chelsea en Newcastle United de revue.

Ben Chilwell komt de rest van het seizoen niet meer in actie voor Chelsea door een operatie aan een slepende kruisbandblessure. Een hard gelag voor Thomas Tuchel, die heeft aangedrongen op versterking van de linkerkant. De naam van Tagliafico is volgens Romano ‘weken geleden’ al intern besproken. Chelsea heeft ook interesse in Lucas Digne van Everton en sluit het terughalen een huurling als Emerson Palmieri (verhuurd aan Olympique Lyon) of de Nederlander Ian Maatsen (verhuurd aan Coventry City) evenmin uit.

Nicolás Tagliafico will be an opportunity as he could leave Ajax in Jan. Aston Villa had approaches for Tagliafico - still no talks opened with Ajax. ???? #AVFC He’s also been discussed internally at Chelsea weeks ago, among other names. Newcastle will decide soon on LB situation. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2021

Newcastle United wil volgens Romano spoedig de knoop doorhakken wat betreft het wel of niet aantrekken van een linksback, evenals welke. Ook de naam van Digne viel in Noord-oost Engeland. Tagliafico was tot de start van dit seizoen over het algemeen basisspeler bij Ajax. Deze voetbaljaargang moet de Argentijn het echter stellen met een reserverol, daar hij pas vijf keer aan de aftrap verscheen. Daley Blind krijgt de voorkeur van Erik ten Hag en maakt meestal de negentig minuten vol.

Tagliafico verlengde ruim een jaar geleden zijn contract bij Ajax tot de zomer van 2023, inclusief een gelimiteerde transfersom. Het is niet bekend welk bedrag Ajax van een geïnteresseerde club verlangt om de verdediger te laten gaan. Tagliafico werd door Ajax in januari 2018 voor 4 miljoen euro overgenomen van Independiente uit zijn geboorteland en had in de zomer van 2020 een prijskaartje van 25 miljoen euro. Mede door de coronacrisis wilde geen enkele buitenlandse club echter voldoen aan de transfersom.

In gesprek met de NOS erkende Tagliafico een maand geleden te twijfelen over zijn toekomst in Amsterdam. “Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik niet speel”, gaf de back aan. “In eerste instantie was het het erg zwaar. Ik denk dat we alle negatieve ervaringen moeten accepteren en dat we ervan leren. Het dwingt me om te groeien als mens en er mentaal sterker van te worden.”

Tagliafico verzekerde destijds slechts eenmaal met Ten Hag te hebben gesproken over zijn nieuwe rol. “Als ik Ten Hag was, zou ik meer praten met de spelers die op de bank zitten, want november, december en januari zijn zware maanden.” Een dag later verzekerde Ten Hag dat hij zich ‘absoluut niet aangesproken voelde’. “Ik praat heel veel met mijn spelers. Ik praat ook met de wisselspelers, niet alleen met Tagliafico. Al denk ik wel dat hij heel volwassen is, hij is op en top professional. Hij kent zijn positie. Elke dag traint hij keihard en als de ploeg hem nodig heeft, dan staat hij er.”