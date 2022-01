Cristiano Ronaldo houdt nare smaak over aan 2021

Zaterdag, 1 januari 2022 om 11:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:29

De sterren uit het (inter)nationale topvoetbal delen op sociale media en masse hun gelukwensen voor het nieuwe kalenderjaar. Zo ook Cristiano Ronaldo, die met gemengde gevoelens terugblikt op het voorbije kalenderjaar. "Wat we presteren bij Manchester United, stemt me niet tevreden. Niemand van ons is blij, dat weet ik wel zeker. We weten dat we harder moeten werken, beter moeten spelen en meer moeten leveren dan dat we nu doen", zo luidt het kritische deel van zijn publicatie op Instagram.