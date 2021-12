Clement: ‘Ik sprak Noa Lang erop aan, hij begreep het en deed het niet meer’

Vrijdag, 31 december 2021 om 18:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:41

Philippe Clement wil dat Noa Lang zichzelf minder druk oplegt. De aanvaller van Club Brugge wil 'iedere wedstrijd beslissend zijn', maar moet volgens zijn trainer soms genoegen nemen met minder. Lang was dit seizoen in twintig competitiewedstrijden goed voor zes doelpunten en tien assists, maar ligt ook onder een vergrootglas vanwege zijn disciplinaire problemen.

Zondag ontving de Nederlander een gele kaart tijdens en ná de verloren stadsderby Cercle Brugge (2-0) in de Belgische Pro League. In de 26ste speelminuut pakte de onfortuinlijk spelende Lang zijn eerste kaart. Na afloop van de wedstrijd trok hij in de catacomben een clublogo van Cercle van de muur. Waarschijnlijk was dat de aanleiding voor de wedstrijdleiding om Lang zijn tweede gele kaart te geven. Dit seizoen pakte hij al twaalf gele kaarten in officiële wedstrijden voor Club Brugge, waarmee hij de aanvaller is die het vaakst op de bon ging in de beste tien competities van Europa.

Clement vindt niet dat Lang een gebrek aan concentratie te verwijten is. “Maar hij is een jongeman die waarschijnlijk ook de aandacht trekt van de pers, zaakwaarnemers en andere clubs", zegt de trainer in gesprek met La Dernière Heure. "Noa wil altijd het maximale doen en ik vind dat hij zichzelf soms te veel druk oplegt. Hij vindt dat hij in elke wedstrijd beslissend moet zijn. Dat is een kleine tekortkoming die wij moeten zien te corrigeren om een betere tweede helft van het seizoen te spelen. Je kan niet elke keer beslissend zijn. Zelfs bij Manchester City kunnen Foden, Mahrez en Jesus dat niet."

Lang laat zich soms provoceren door supporters van de tegenstander, maar heeft volgens Clement ook meermaals aangetoond rustig te blijven als hij wordt beschimpt. "Ik was niet blij met hem na de wedstrijd in Anderlecht dit seizoen", doelt Clement op een uitwedstrijd (1-1) waarin Lang werd uitgefloten door het publiek en ruzie kreeg met landgenoot Joshua Zirkzee. "Ik sprak hem daarover aan. Hij reageerde aan het begin van het seizoen ook op provocaties, maar hij begreep het en deed het niet meer. Maar hij is nog steeds een 22-jarige speler." Overigens lijkt Clement binnen afzienbare tijd te vertrekken naar AS Monaco, zo meldde Het Laatste Nieuws eerder op de vrijdag.