Horroreinde Valencia: opzienbarende rode kaart, Cillessen tast mis, late dreun

Vrijdag, 31 december 2021 om 18:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:13

Voor het eerst sinds 2007 heeft Espanyol een uitwedstrijd tegen Valencia omgezet in winst. De bezoekers uit Barcelona stonden acht minuten voor tijd nog met 1-0 achter, maar de wedstrijd kantelde volledig na een rode kaart van Valencia en een daaropvolgende, opzienbarende strafschop. Jasper Cillessen wist de penalty niet te keren en incasseerde vervolgens ook de 1-2. In de blessuretijd kopte Rubén Iranzo nog op de lat namens Valencia. Espanyol klimt dankzij de zege naar de negende plek, op twee punten achterstand van nummer acht Valencia.

Zo spectaculair als de tweede helft was, zo vergetelijk was de eerste. In de negende minuut deed zich één gevaarlijk moment voor, toen Hugo Duro namens Valencia op de paal kopte na een voorzet van. Hélder Costa, maar verder waren er geen serieuze mogelijkheden. Espanyol vroeg tevergeefs om een strafschop toen Raúl de Tomás tegen de elleboog van Thierry Correia aan schoot, maar arbiter José María Sánchez Martínez gaf geen gehoor aan die wens. Na de rust slaagden de ploegen erin wat meer vermaak te bieden aan de aanwezige supporters in de laatste wedstrijd van 2021.

Twaalf seconden na de aftrap liet Espanyol een enorme kans liggen: de bezoekers bouwden op aan de rechterflank, waarna Loren Morón de bal voorzette richting De Tomás. De uitgekomen Cillessen leek te laat, maar De Tomás schoot over en naast. Enkele minuten later vroeg Valencia tevergeefs om een penalty, nadat Morón in het strafschopgebied Maxi Gómez omver beukte. De gastheer opende na vijftig minuten alsnog de score. De zesde corner voor de thuisploeg leverde het gewenste resultaat op: Espanyol werkte de bal niet goed weg, waardoor Hélder Costa een nieuwe voorzet mocht geven en verdediger Omar Alderete raak kopte. Na een uur werkte Cillessen met de voet een gevaarlijke voorzet van Adrián Embarba. Het was het startsein voor een fase waarin Espanyol dreigender werd.

Een uitdraaiend schot van Javi Puado zeilde maar net naast, alvorens de bezoekers een controversiële penalty kregen. In de ogen van Sánchez Martínez tikte Duro in het strafschopgebied invaller Jofre aan. De beelden leken aan te tonen dat de invaller van Espanyol, die debuteerde in LaLiga, zichzelf liet vallen door in het gras te trappen. De VAR trad echter niet op en Duro ontving zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. De Tomás schoot raak door het midden; Cillessen bleef daar staan, maar wist de penalty toch niet te keren. Met elf tegen tien trok Espanyol de wedstrijd vervolgens volledig naar zich toe: uit een scherpe, indraaiende voorzet van Jofre kopte Puado het winnende doelpunt binnen. In de blessuretijd belandde een diagonale kopbal van Iranzo nog tegen de lat.