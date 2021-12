Feyenoord en supporters starten crowdfundingactie voor familie Gyan

Vrijdag, 31 december 2021 om 16:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:34

Feyenoord en supportersvereniging FSV De Feijenoorder zijn een crowdfundingactie gestart ter ondersteuning van de familie van Christian Gyan. De oud-speler van onder meer Feyenoord was al enige tijd ziek en overleed woensdag op 43-jarige leeftijd. Gyan stond tien jaar onder contract in De Kuip en wist met de Rotterdamse club in 2002 de UEFA Cup te veroveren.

Gyan groeide bij Feyenoord in tien jaar uit tot een publiekslieveling. Het nieuws van zijn overlijden kwam dan ook hard aan bij de club en de achterban. In samenwerking met Feyenoord is FSV De Feijenoorder daarom een crowdfundingsactie gestart, zodat supporters geld kunnen doneren om de familie te ondersteunen. Met het opgehaalde bedrag kunnen de nabestaanden de de uitvaartkosten betalen en het geld komt bovendien ten goede aan de zorg voor het gezin dat Gyan achterlaat.

Voor (de familie van) Christian Gyan. ??@DeFeijenoorder — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 31, 2021

Op de clubsite liet Feyenoord woensdag weten 'met grote droefenis kennisgenomen te hebben van het overlijden van Christian Gyan'. "Hij veroverde in die tijd vele harten van het legioen. De kleine Ghanees was met het winnen van een landstitel (1999), de UEFA Cup (2002) en de Johan Cruijff Schaal niet alleen uiterst succesvol in zijn Feyenoord-periode; hij groeide bovendien uit tot een cultheld en enorme publiekslieveling."

Na zijn carrière kreeg Gyan meerdere tegenslagen te verwerken, ook op financieel gebied. Door een forse schuldenlast, de kosten van een ernstig zieke zoon en zijn vrijgevigheid kwam hij in de financiële problemen. Epileptische aanvallen zorgden ervoor dat Gyan noodgedwongen ook moest stoppen met werken. Eind november sprak Feyenoord nog uit dat er plannen waren voor een passend afscheid van de Ghanees in De Kuip. Dat afscheid zal er helaas niet meer komen.

Doneren kan via deze link (werkt niet op de app).