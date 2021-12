Supporters van één club kapen Team van de Eerste Seizoenshelft van ESPN

Vrijdag, 31 december 2021 om 15:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:27

Supporters van Feyenood hebben zich massaal laten gelden bij de verkiezing van het Team van de Eerste Seizoenshelft van ESPN. De sportzender nomineerde de afgelopen week per positie vijf spelers uit de Eredivisie en liet volgers via Instagram stemmen. Uiteindelijk hebben liefst acht spelers van Feyenoord het elftal gehaald. De gehele achterhoede, inclusief doelman Justin Bijlow, is afkomstig van de nummer drie van de Eredivisie.

Behalve Bijlow maken ook Marcus Pedersen, Gernot Trauner Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Guus Til, Bryan Linssen en Luis Sinisterra deel uit van het elftal. Koploper PSV levert met Ibrahim Sangaré één speler; verder staan ook Luuk Brouwers van Go Ahead Eagles en Antony van Ajax in de denkbeeldige ploeg. De stemming leidt tot grappen op sociale media. "Zijn er toevallig ook Feyenoord-fans die deze pagina volgen? Denk namelijk van niet, als ik deze uitslag zo zie", luidt de meest gelikete reactie onder de afbeelding bijvoorbeeld. Vorig jaar klonk juist kritiek omdat het elftal veel spelers van PSV bevatte.

ESPN deelt tegelijkertijd ook elftallen die zijn samengesteld door vijf analisten. Die zijn te zien door naar links te swipen in de Instagram-afbeelding. Kenneth Perez, Marciano Vink, Arnold Bruggink, Hans Kraay junior en Kees Kwakman zijn het erover eens dat Lars Unnerstall van FC Twente de beste keeper was in de eerste maanden van het seizoen. Ook selecteren ze allemaal Noussair Mazraoui en Sangaré; de andere keuzes verschillen per analist. Eerder stelde ook Voetbalzone een sterrenteam van de eerste seizoenshelft samen.