Harde kern van Inter geeft duidelijke reactie op flirt van Romelu Lukaku

Vrijdag, 31 december 2021 om 14:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:56

De harde kern van Internazionale ziet niets in een terugkeer van Romelu Lukaku. De spits luchtte donderdagavond zijn hart in een interview met Sky Italia en gaf hierin aan grote moeite te hebben om zijn draai te bij Chelsea te vinden, de club die hem afgelopen zomer voor 115 miljoen euro overnam van Intern. Lukaku denkt opmerkelijk genoeg alweer aan een terugkeer naar Milaan, maar als het aan de de harde kern ligt, wordt dit geen realiteit.

Via een spandoek geven de fanatieke supporters van Inter vrijdag een reactie op de flirt van de Belg. “Zij die ontsnappen wanneer het regent tellen niet mee”, valt er op het spandoek te lezen. “Zij die blijven wanneer het stormt, die tellen mee.” Lukaku bekende in het interview met weemoed terug te denken aan zijn tijd bij Inter, waarvoor hij twee seizoenen speelde. De afgelopen voetbaljaargang was Lukaku een van de grote uitblinkers in het elftal dat de eerste landstitel in elf jaar voor Inter binnenhaalde. Dat de Belg vervolgens overstapte naar Chelsea, maakte hem absoluut niet populair bij de achterban van i Nerazzurri, zo beseft hij. "Ik wil allereerst mijn excuses aanbieden aan de fans van Inter, want ik denk dat de manier waarop ik vertrok anders had moeten zijn."

Curva Nord respond to Lukaku: “Those who escape when it rains don’t count. Those that remain when it storms count." (via @sportmediaset). pic.twitter.com/Iqi7YrCqN7 — Get Italian Football News (@_GIFN) December 31, 2021

"Ik had eerst met de supporters moeten praten, want ze hebben enorm veel voor mij, voor mijn familie, voor mijn moeder en voor mijn zoon betekend", aldus Lukaku, die dolgraag terug wil naar Milaan. "Ik heb eerder niets gezegd over mijn vertrek, omdat ik het niet het goede moment vond. Ik denk dat nu wél het moment daar is. Ik heb altijd gezegd dat ik zal terugkeren bij Inter, ik hoop het echt. Niet aan het eind van mijn carrière, maar op een niveau waarop we nieuwe prijzen kunnen binnenhalen.”

Lukaku denkt naar eigen zeggen nog altijd aan Inter. “De fans van Inter zijn de beste ter wereld”, zegt de spits. “Ik hou van de stad en mijn beste niveau uit mijn carrière was bij Inter. Ik ben verliefd op Italië, ik heb Inter in mijn hart zitten. Afgelopen zomer ben ik met het bestuur gaan praten en heb ik gevraagd om een nieuw contract. Ik zei: ‘Ik ben 28, ik wilde mijn leven in Italië doorbrengen met een nieuw contract..’ Maar Inter zei nee. Misschien hadden ze niet de financiële stootkracht. Voor mij was het moeilijk te accepteren.” Lukaku stelt dat hij wel bij Inter was gebleven als de club financieel in staat was om topspelers te behouden. “In dat geval zou ik afgelopen zomer honderd procent bij Inter zijn gebleven. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Toen vertrokken Antonio Conte en Achraf Hakimi en gingen er geruchten dat de club in de problemen zat...”