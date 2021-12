Grote leugen van Dani Alves blootgelegd door gelekt WhatsApp-gesprek

Vrijdag, 31 december 2021 om 13:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:00

Dani Alves beweerde vrijdag dat hij niet bij Barcelona zou zijn teruggekeerd onder het bewind van Josep Maria Bartomeu, maar de 38-jarige rechtsback blijkt te hebben gelogen. Uit een WhatsApp-gesprek tussen Alves en Bartomeu uit 2019 blijkt namelijk dat de Braziliaan zijn diensten destijds al aanbood aan Barça.

Alves keerde vorige maand terug bij Barcelona, nadat enkele maanden eerder zijn contract bij São Paulo was ontbonden. De vleugelverdediger gaf Bartomeu, met wie hij in zijn eerste periode bij Barcelona te maken had, vrijdag een flinke schop na. "Ik had geen aanbod geaccepteerd van Bartomeu", aldus Alves tegenover Alkass Sports Channels. "Ik ging weg toen hij president was en het had geen zin om weer met hem te gaan werken."

Het WhatsApp-gesprek tussen Bartomeu en Alves.

De vork blijkt echter iets anders in de steel te zitten. Bartomeu lekte vrijdagmiddag een screenshot van zijn WhatsApp-gesprek met Alves naar de Spaanse pers. Op 18 mei 2019 stuurde de vleugelverdediger naar Bartomeu: "Meneer de president, hoe gaat het? Ik wil terugkomen en op het WK in 2022 actief zijn als speler van Barça. Laten we onze trots opzij schuiven. We hebben elkaar allebei nodig!"

Bartomeu liet een dag daarop weten: "Hoi Dani, terugkeren is geen probleem, maar de technische mensen van Barça moeten het ermee eens zijn. Heb je gesproken met Éric Abidal (toenmalig technisch directeur, red.)?" Alves was enthousiast en zei: "Ik kan met hem praten als je wilt!" Bartomeu liet weten Abidal vast te zullen informeren, waarna Alves afsloot met een highfive-emoji.

De daadwerkelijke overgang zou uiteindelijk dus nog twee jaar op zich laten wachten, toen Joan Laporta de taken van Bartomeu al had overgenomen. Laatstgenoemde kwam vorig jaar onder gigantische druk te staan in Barcelona. De socios verweten hem financieel wanbeleid, waarmee hij de club aan de rand van de afgrond bracht. De president nam in oktober 2020 ontslag, nadat de de leden van de club een referendum hadden afgedwongen over zijn aanblijven. Die stemming wachtte Bartomeu dus niet meer af.