Lang, Dost en Vormer raken trainer kwijt door aantrekkelijke aanbieding

Vrijdag, 31 december 2021 om 14:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:09

Philippe Clement is hard op weg naar AS Monaco, zo meldt Het Laatste Nieuws. De trainer van Club Brugge moet bij de huidige nummer zes van de Ligue 1 de opvolger worden van Niko Kovac, die gelijktijdig ontslagen zal worden. Clement heeft toestemming van de Belgische topclub om met Monaco te onderhandelen.

Het Laatste Nieuws schrijft dat de weg voor Clement naar Monaco open ligt. De trainer van Club Brugge zit volgens het Belgische medium vandaag om de tafel met de clubleiding van de Monegasken. De officiële bevestiging laat nog op zich wachten, maar Kovac gaat door tegenvallende resultaten op straat worden gezet door les Rouges et Blancs. Club Brugge respecteert de wens van zijn trainer om de tussentijdse stap naar Monaco te maken, aangezien de verwachting was dat de twee partijen na het seizoen sowieso uit elkaar zouden gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mocht Clement daadwerkelijk naar Monaco vertrekken, dan trekt hij na 2,5 seizoen bij Club Brugge de deur achter zich dicht. Monaco staat momenteel zesde in de Ligue 1 met 29 punten uit 19 duels en is momenteel vier punten verwijderd van de derde plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op een ticket voor de play-offs van de Champions League. Kovac overwinterde met Monaco weliswaar in de Europa League door onder andere PSV achter zich te houden, maar heeft de clubleiding niet geheel weten te overtuigen.

L’Equipe weet dat Clement voor de opvolging van Kovac wel concurrentie heeft van Paulo Fonseca en Jesse Marsch. Ook de Franse krant meldt echter dat de trainer van Club Brugge echter op pole-position ligt. “Naast zijn titels van de afgelopen jaren is hij de architect van de blauw-zwarte dominantie in de Belgische competitie”, schrijft L’Equipe. “Op zijn 47ste is hij een van de coaches die door meerdere Europese clubbesturen wordt gevolgd.”