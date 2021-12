Doomsday: verdwijnt de club van Franck Ribéry vandaag uit de Serie A?

De kans is groot dat Salernitana zijn laatste duel in de Serie A al gespeeld heeft. De hekkensluiter van de competitie heeft dezelfde eigenaar als Lazio, wat tegen de regels is van de Italiaanse voetbalbond (FIGC). De deadline om een nieuwe eigenaar te vinden verloopt op 31 december en alles wijst erop dat die niet gehaald gaat worden. Hoe heeft het zo ver kunnen komen voor de ploeg die afgelopen zomer stuntte met het binnenhalen van Franck Ribéry?

Tien jaar geleden bungelde Salernitana al op het randje van de afgrond. De toenmalige Serie C-club werd in juli 2011 failliet verklaard na langdurige financiële problemen. Ondernemer Claudio Lotito sprong samen met zijn zwager Marco Mezzarona in de bres om de club te redden en onder hun vleugels werkte i Granata zich weer op vanuit de Serie D (waarnaar Salernitana gedegradeerd was vanwege het faillissement) naar, uiteindelijk, de Serie A.

De herrijzenis van Salernitana was grotendeels te danken aan de input van Lazio-huurlingen. Het was een oplossing voor beide clubs. Salernitana kon de kwaliteitsimpuls goed gebruiken en Lazio had een plek nodig om diens talenten ervaring op te laten doen. Omdat Lotito eigenaar was van beide clubs, waren de lijntjes kort. Binnen het seizoen promoveerde Salernitana naar de Serie C2; promotie naar de Serie B was vier jaar later een feit.

Ook toen al was het tegen de regels van de FIGC om meerdere professionele clubs te bezitten. Salernitana had echter een uitzondering gekregen om maar in leven te kunnen blijven. Om te voorkomen dat Salernitana en Lazio elkaar zouden treffen werd er jarenlang gegoocheld met de loting door de FIGC. Helemaal uitsluiten kon de bond het echter niet: er werd vertrouwd op de geringe kans dat zit zou gebeuren.

Hoewel de Serie A dichter- en dichterbij kwam (Salernitana speelde vanaf 2015 in de Serie B, voordat de club eind vorig seizoen als tweede naar het hoogste niveau promoveerde) deed Lotito niets. Toen het eenmaal zover was, 'wist iedereen wat er zou gebeuren', aldus FIGC-president Gabriele Garvina. De bond kon de regels niet langer omzeilen - de club móést verkocht worden. "Geen probleem", zei Lotito daar afgelopen mei nog over.

Het werd wel een probleem. De aanvankelijke deadline om een koper te vinden liep afgelopen zomer af, maar Salernitana kreeg uitstel tot 31 december. Daarvoor moest Lotito de club wel met een blind trust achterlaten. De clubeigenaar beloofde daarmee afstand te doen van elke kennis van of elk recht op ingrijpen bij Salernitana. De touwtjes kwamen in handen van curatoren, die uit alle macht een koper probeerden te vinden. Half december beweerde een Luxemburgs investeringsfonds via persbureau Adnkronos nog een bod te hebben gedaan, maar dit werd nooit geformaliseerd.

Het laatst geplande duel van Salernitana, een uitduel bij Udinese op 28 december, werd afgelast vanwege een corona-uitbraak. Het Serie A-avontuur van de club van onder meer Ribéry lijkt daarmee als een nachtkaars uit te gaan. Salernitana heeft nog tot middernacht, echter is het maar de vraag of ze dan nog bij de banken terechtkunnen vanwege oud en nieuw. Gelukkig nieuwjaar, maar niet voor i Granata.