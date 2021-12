Feyenoord krijgt aanbieding: Mark Diemers is dicht bij vertrek

Vrijdag, 31 december 2021 om 12:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:02

Mark Diemers staat in de serieuze belangstelling van Hannover 96, weet Voetbal International. De club uit de 2. Bundesliga heeft zich officieel gemeld bij Feyenoord en wil de 28-jarige middenvelder huren. Diemers wil de tijdelijke overstap zelf graag maken.

Hannover degradeerde twee jaar geleden naar het tweede niveau van Duitsland en vreest nu zelfs voor afzakking naar de derde divisie. Diemers, die bij Feyenoord nauwelijks aan spelen toekomt moet die Roten bij de hand gaan nemen. De aanvallende middenvelder is volgens het weekblad al in Duitsland geweest en is overtuigd geraakt van een tijdelijke overgang.

Feyenoord is nog met Hannover in onderhandeling over de financiële voorwaarden waaronder dat zal gebeuren. De Rotterdammers laten de middenvelder volgens Feyenoord Transfermarkt voorlopig nog niet gaan. Onlangs maakte het Algemeen Dagblad overigens melding van belangstelling van Sparta Rotterdam, maar Diemers zag dat niet zitten.

Diemers kwam vorig jaar voor 1,2 miljoen euro naar Feyenoord, dat hem overnam van Fortuna Sittard. De nummer tien kwam onder Dick Advocaat regelmatig aan spelen toe, maar speelde dit seizoen onder Arne Slot pas vier keer. In totaal staat hij op 42 duels voor Feyenoord, waarin hij goed was voor 3 goals en 6 assists.