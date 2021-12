Rel in Engeland: Premier League-sensatie mag niet naar Afrika Cup

Vrijdag, 31 december 2021 om 12:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:31

Emmanuel Dennis ziet de Afrika Cup aan zich voorbijgaan. De 24-jarige Nigeriaan, dit seizoen een van de revelaties in de Premier League, mag van Watford niet naar het landentoernooi, dat op 9 januari van start gaat. De reden daarvoor is dat de Nigeriaanse voetbalbond te laat aan Watford liet weten dat Dennis in de voorselectie zat. Nigeria bevestigt vrijdagmiddag dat Dennis niet meegaat naar de Afrika Cup. "Watford laat zijn tanden zien", aldus de nationale bond.

Dennis verbaast dit seizoen vriend en vijand in de Premier League. De centrumspits wist vorig seizoen bij FC Köln en Club Brugge geen enkel competitiedoelpunt te maken, maar heeft bij Watford zijn draai helemaal gevonden. Dennis is in absolute bloedvorm en produceerde in zijn laatste acht competitieduels liefst zes doelpunten en vier assists. In totaal staat hij dit seizoen op acht treffers in zestien wedstrijden.

Zijn uitmuntende prestaties bleven ook in Nigeria niet onopgemerkt. Dennis kwam meer dan een jaar niet meer uit voor zijn land, maar mocht nu mee naar de Afrika Cup. "Trots om opgeroepen te worden en mijn land te kunnen vertegenwoordigen", liet Dennis vier dagen geleden weten op Twitter. Zo ver zal het echter niet komen, want Watford houdt de aanvaller in Engeland.

De nummer zeventien van de Premier League stelt dat Nigeria te laat was met het versturen van de voorlopige selectie met daarin Dennis. "De e-mail kwam niet op tijd binnen", zegt Watford-manager Claudio Ranieri tegenover The Athletic. "Er is een bepaalde deadline voor het inleveren van de voorlopige selectie. Als die niet gehaald wordt, dan kan de club kiezen."

Nigeria moet overigens ook Victor Osimhen missen op de Afrika Cup. De spits van Napoli, de blikvanger van zijn nationale elftal, testte donderdag positief op corona en blijft in Italië. Ook Shehu Abdullahi (Omonia Nicosia) en Leon Balogun (Rangers) zijn afgehaakt. Nigeria heeft Henry Onyekuru (Olympiacos), Semi Ajayi (West Bromwich Albion), Peter Olayinka (Slavia Praag) en Tyronne Ebuehi (Venezia) opgeroepen als vervangers. Laatstgenoemde speelde vorig seizoen bij FC Twente.