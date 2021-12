De Bundesliga-sensatie die Haaland uitschakelde en wordt gelinkt aan Bayern

Vrijdag, 31 december 2021 om 11:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:14

Als er in Nederland over SC Freiburg wordt gesproken, gaat alle aandacht al snel uit naar Mark Flekken. De doelman beleeft een indrukwekkend seizoen met de revelatie van de Bundesliga en is als verrassende nummer drie de winterstop ingegaan achter Bayern München en Borussia Dortmund. In Duitsland zijn de pijlen echter gericht op een andere onmisbare schakel: Nico Schlotterbeck. De 22-jarige centrumverdediger schakelde op de tweede speeldag eigenhandig Erling Braut Haaland uit en wordt nadrukkelijk gevolgd door Bayern München.

Door Mart Oude Nijeweeme

"Ik ben niet iemand die ernaar streeft om in Engeland of Spanje te spelen. Ik heb altijd al in de Bundesliga willen spelen, het liefst met het beste team", zei Nico Schlotterbeck onlangs in een interview met Kicker. Die woorden duiden eerder op een statement dan op een hint. De centrale verdediger van Freiburg is aan een uitermate sterk seizoen bezig en staat ervoor open om komende zomer de stap te maken naar de Duitse recordkampioen. De doorbraak van Schlotterbeck komt voor Bayern uiterst gelegen, daar Niklas Süle de club transfervrij lijkt te gaan verlaten en openlijk heeft uitgesproken graag naar de Premier League te willen vertrekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In vergelijking met de huidige centrumverdedigers van Bayern staat Schlotterbeck er niet verkeerd op. De verdediger van Freiburg verstuurt vaker een lange bal, heeft meer intercepties, meer uitverdedigende acties en vecht vaker een persoonlijk duel uit dan Dayot Upamecano, Lucas Hernández en Süle, wijzen statistieken van Opta uit. Kijkend naar de percentages, komen de huidige centrumverdedigers van Bayern weer beter uit de rapporten. Zo heeft Süle met 72,7% het hoogste percentage gewonnen tackles en komt de Duits international ook als beste uit de bus als het gaat om gewonnen luchtduels en gewonnen persoonlijke duels.

De statistieken van Nico Schlotterbeck in vergelijking met de huidige centrale verdedigers van Bayern München.

Schlotterbeck wordt in Duitsland gezien als een van de grootste talenten van de Bundesliga. De mandekker incasseerde met Freiburg pas zestien treffers uit zeventien Bundesliga-wedstrijden, het minste aantal samen met Bayern. De ploeg van trainer Christian Streich hield dit seizoen bovendien al zeven keer de nul en beleeft misschien wel de beste voetbaljaargang sinds 1994/95, toen het als derde eindigde in de Bundesliga. Dat Schlotterbeck in december zelfs enkele keren het net wist te vinden, ziet hij als spreekwoordelijke kers op de taart in het jaar van zijn doorbraak. De verdediger scoorde in de met 0-6 gewonnen uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach en was een week later ook trefzeker tegen TSG Hoffenheim.

Zijn doelpuntviering in de eclatante zege op Gladbach zorgde in Duitsland echter voor de nodige commotie. Schlotterbeck spreidde beide armen als een bodybuilder om zich voor de fanatieke aanhang van de thuisploeg te begeven. Als extra zout in de toch al diepe wonden, zo werd gesteld. Gladbach keek immers bij rust al tegen een 0-6 achterstand aan. "Dat had niets met Gladbach te maken, ik heb respect voor deze grote club", sprak Schlotterbeck na afloop in de Duitse media. "De doelpuntviering was afgesproken met mijn teamgenoten omdat ik relatief vaak naar de sportschool ga. Ik zei: 'Als ik ooit scoor, laat ik mijn spierballen zien.' Het was niet mijn bedoeling om iemand van de fans te beledigen, daar heb ik achteraf spijt van. Ik denk dat ik het niet had moeten doen."

De bewuste actie van Nico Schlotterbeck richting de harde kern van Borussia Mönchengladbach in de met 0-6 gewonnen uitwedstrijd.

Begin 2021 hadden nog maar weinig mensen gehoord van de naam Schlotterbeck. De verdediger kwam in het seizoen 2019/20 tot slechts dertien optredens in de hoofdmacht, waarvan vier keer als basisspeler, waarop Freiburg hem vorig seizoen besloot te verhuren aan 1. FC Union Berlin. In Berlijn kampte hij de eerste seizoenshelft met een slepende spierblessure, maar genoot hij na de winterstop het volledige vertrouwen en verscheen hij in veertien van de vijftien wedstrijden aan de aftrap. Schlotterbeck hielp Union aan de zevende plek in de Bundesliga en bemachtigde daarmee een ticket voor de Conference League. Union deed er alles aan om de centrumverdediger langer binnenboord te houden, maar moest toezien hoe Streich hem hoogstpersoonlijk terughaalde.

Sindsdien is de verdediging van Freiburg opgebouwd rond de veelzijdige linksbenige stopper. Schlotterbeck kan zowel uit de voeten in een 4-4-2-formatie als een 3-5-2-formatie. De twintiger is lang, atletisch, sterk in de lucht, snel, leest het spel goed en blinkt uit in de spelverdeling. Zijn elegantie lijkt volgens vele Duitsers op die van Jens Nowotny, de WK-finalist van 2002 die net als Schlotterbeck in de jeugdopleiding van Karlsruher SC speelde. Van Schlotterbeck wordt verwacht dat hij net als Nowotny in staat is om ook een rol als controlerende middenvelder op zich te nemen. Nowotny was onderdeel van het Karlsruher dat in de jaren negentig furore maakte in de Bundesliga door steevast in het linkerrijtje te eindigen.

Nico Schlotterbeck scoort namens 1. FC Union Berlin in de bekerwedstrijd tegen Karlsruher SC, de club waar hij in de jeugdopleiding speelde.

Het speet de club dan ook dat het in 2017 noodgedwongen afscheid moest nemen van Schlotterbeck, die zijn heil bij Freiburg zocht. "Het was duidelijk dat Nico zich zou gaan vestigen als een topprofessional, maar hij is altijd nuchter gebleven en onderhoudt nog steeds warme contacten met ons", zei Edmund Becker, hoofd jeugdopleiding bij Karslruher tegen ka-news. In Freiburg kreeg Nico Schlotterbeck gezelschap van zijn oudere broer Keven, die hem qua ontwikkeling een stap voor was. Keven werd in het seizoen 2019/2020 uitgeleend aan Union, een seizoen eerder dan Nico. De twee vormden in april 2019 voor het eerst gezamenlijk het hart van de Freiburg-defensie.

"Als kleine kinderen speelden we vaak in de tuin en droomden ervan om profvoetballer te worden", zei Nico eerder deze maand tegen Sport 1. "Er zijn maar weinig kinderen die die droom kunnen waarmaken. Het is ongelooflijk dat we die droom allebei hebben bereikt. Dat is nog steeds het hoogtepunt in mijn carrière." Op een goede twee plaats noemde Schlotterbeck zijn eerste oproep voor de Duitse nationale ploeg. De verdediger ontving in augustus voor het eerst een belletje van bondscoach Hansi Flick, die hem bij de selectie haalde voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein, Armenië en IJsland. Flick had warme aanbevelingen ontvangen van Stefan Kuntz, die Schlotterbeck en Jong Duitsland afgelopen zomer naar de Europese titel leidde.

Schlotterbeck heerste tijdens het Europees kampioenschap en vormde het hart van de verdediging met Amos Pieper, verdediger van Arminia Bielefeld. Duitsland incasseerde slechts vier treffers in zes wedstrijden en hield bovendien de nul in de finale tegen Portugal (1-0). Met het eerste eremetaal in zijn carrière keerde Schlotterbeck opgetogen terug bij Freiburg, waar hij op de tweede speeldag in de Bundesliga meteen voor een daverende sensatie zorgde door Borussia Dortmund met 2-1 over de knie te leggen. De stopper had als schone taak om Haaland uit te schakelen en slaagde soeverein voor die test. De Noorse superster kwam er geen moment aan te pas en leed de eerste competitienederlaag van het seizoen.

"Dit was mijn eerste duel tegen een spits van wereldklasse", vertelde Schlotterbeck na afloop tegen Kicker. "Het was speciaal voor mij, omdat ik nu eindelijk weet waar ik sta en waar ik naartoe kan groeien. Ik kan een hele goede centrale verdediger worden, misschien ben ik dat op dit moment al wel. Wat Haaland brengt op het gebied van fysiek en technische kwaliteiten is ongekend. Ik moest de hele wedstrijd gefocust blijven. Hij scoorde niet en ik realiseerde me dat ik kon concurreren met zijn niveau spitsen. Het was een belangrijke ervaring. Sinds dit seizoen weet ik dat ik tegen elke spits mijn mannetje kan staan. Hopelijk komen er nog veel meer van dit soort dagen", aldus Schlotterbeck.

Het zelfvertrouwen schoot omhoog bij de jongeling, die als klap op de vuurpijl dus een telefoontje kreeg van Flick. Schlotterbeck heeft zijn debuut bij de Duitse ploeg nog niet gemaakt. De vijf wedstrijden die hij bij de selectie zat bleef hij de volledige negentig minuten op de bank. Wel heeft hij van dichtbij mogen ruiken aan het torenhoge niveau van landgenoten Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer en Niklas Süle. In Duitsland stijgt echter de vraag naar linksbenige centrale verdedigers, die momenteel erg schaars zijn. "Ik heb graag linksbenige stoppers in de ploeg en Nico's talenten zijn behoorlijk veelzijdig", merkte Flick al eens op.

Nico Schlotterbeck tijdens een oefensessie bij de Duitse nationale ploeg in Stuttgart in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein, Armenië en IJsland

Schlotterbeck kan ervan overtuigd zijn dat hij tijdens de eerste seizoenshelft zijn visitekaartje heeft afgegeven. De centrumverdediger ging slechts sporadisch in de fout en maakte ook in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Bayern indruk in defensief opzicht. Onder toeziend oog van de voltallige clubleiding van de Duitse recordkampioen toonde de Duitse jeugdinternational zijn beste vorm. Schlotterbeck heeft er nooit een geheim van gemaakt graag onder Streich te spelen, daar de Freiburg-trainer wordt gezien als een tactisch meesterbrein, maar denkt wel langzaam aan een volgende stap in zijn nog prille loopbaan.

"Weinig spelers zouden weigeren om voor Bayern te spelen", zei hij tegen Sport 1. "Maar ik speel nu bij Freiburg en zal me tot het einde concentreren op dit seizoen. Dan zal ik zien wat de toekomst gaat brengen." Teamgenoten noemen hem gekscherend Schlotti, terwijl fans van Freiburg de langste bijnaam ooit voor hem bedachten: Schlotterbeckenbauer. De tijd zal leren of hij ooit in de voetsporen treedt van de Duitse legende.