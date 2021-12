Tuchel reageert op hard interview Lukaku: ‘Natuurlijk vind ik dit niet leuk’

Vrijdag, 31 december 2021 om 10:35 • Jeroen van Poppel

Thomas Tuchel is niet blij met het interview van Romelu Lukaku dat donderdag verscheen bij Sky Italia. De manager van Chelsea reageert vrijdag op de persconferentie voor het eerst op de uitspraken van zijn 28-jarige centrumspits, die aangaf ongelukkig te zijn in Londen. "Laten we eerlijk zijn, natuurlijk vind ik dit niet leuk", aldus Tuchel.

Lukaku bekritiseerde zijn manager in het opzienbarende gesprek openlijk. "Ik ben niet gelukkig bij Chelsea", aldus de Belgische aanvaller. "De coach heeft ervoor gekozen om een ander systeem te gaan spelen. Ik ben niet blij met de situatie, maar ik mag niet opgeven en ik moet hard blijven werken. Dat past bij een professional." Voor Tuchel kwam het interview van Lukaku als donderslag bij heldere hemel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik ben verrast, want ik heb totaal niet het gevoel dat hij ongelukkig is, integendeel", reageert de Duitse oefenmeester. "Niemand bij ons was zich ervan bewust dat hij ongelukkig was. Ik vind de uitspraken niet leuk, omdat het rumoer veroorzaakt die we niet nodig hebben. Het is makkelijk om woorden uit hun verband te trekken, zinnen korter te maken, koppen te maken en dan je te realiseren dat het misschien niet helemaal was wat hij bedoelde. Maar het is duidelijk dat dit niet helpt."

Tuchel gaat intern het gesprek met Lukaku aan. "Als je zo'n grote speler als Romelu bent, dan wordt zoiets groot in de media. Hij zou moeten weten wat de waarde van zijn woorden zijn als hij met een boodschap als deze komt. We zullen met hem achter gesloten deuren gaan praten. We zullen de tijd nemen om erachter te komen waar dit vandaan komt, want dit is geen afspiegeling van de dagelijkse arbeid die Romelu bij ons verricht op het trainingsveld."