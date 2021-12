Sydney van Hooijdonk wordt verhuurd maar geeft één optie weinig kans

Vrijdag, 31 december 2021 om 10:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:50

Sydney van Hooijdonk heeft in samenspraak met Bologna afgesproken dat hij in januari verhuurd wordt. De 21-jarige spits, die deze zomer transfervrij overkwam van NAC Breda, mocht eerst niet weg van de huidige nummer tien van de Serie A. Van Hooijdonk werd de afgelopen maand al in verband gebracht met een terugkeer naar Nederland, maar de Brabander geeft geïnteresseerde clubs weinig kans.

Van Hooijdonk kwam vooralsnog tot slechts 39 speelminuten in Italië, maar kreeg aanvankelijk toch geen goedkeuring voor een verhuur. "Terwijl ik dat zelf wel graag wilde", zegt de zoon van oud-prof Pierre van Hooijdonk in een interview met BN/De Stem. "In samenspraak met Bologna is nu afgesproken dat ik toch word verhuurd. De komende weken wordt duidelijk wat het gaat worden.” Onder meer sc Heerenveen zou geïnteresseerd zijn in de spits, zo meldde de Leeuwarder Courant begin december. De Friezen zijn naarstig op zoek naar een alternatief voor Henk Veerman, de enige pure centrumaanvaller in de selectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Terugkeer in de Eredivisie lonkt voor Sydney van Hooijdonk

Begin december schreef de Leeuwarder Courant nog over de interesse van sc Heerenveen in Van Hooijdonk. Lees artikel

Van Hooijdonk, die vorig seizoen namens NAC nog tot vijftien treffers in de Keuken Kampioen Divisie kwam, heeft echter slecht nieuws voor Heerenveen. "Ik weet niet of ik een terugkeer naar Nederland moet willen. Dan kom ik weer onder een vergrootglas te liggen. ‘Als je teruggaat naar Nederland, moet je opboksen tegen allerlei verwachtingen’, zei Thom (Haye, red.). Daar heeft hij gelijk in. In Italië heb ik daar geen last van, omdat niemand mij nog kent.” Van Hooijdonk ziet een verhuur binnen Italië als reëlere optie - ook dan bijvoorbeeld Engeland. "Ga ik daar naartoe, zou ik de taal verder moeten leren via mijn laptop. Dat gaat natuurlijk minder snel dan in Italië te blijven wonen.”

Ondanks zijn geringe aantal speelminuten heeft Van Hooijdonk geen moment spijt gehad van zijn keuze. "Bologna is de ideale stap om voor het eerst naar het buitenland te gaan. Het is erg leerzaam. De stad is geweldig. En bij de club lopen veel jonge, talentvolle en internationale spelers. Alleen heb ik me daarom nooit gevoeld. Ik voel vertrouwen en zit lekker in mijn vel." Over het feit dat hij de afgelopen zeven wedstrijden geen minuut speelde maakt hij zich dan ook geen zorgen. "Het eerste half jaar is precies gegaan zoals ik had verwacht. Doordat ik in het begin wat vaker inviel, hoopte ik dat er meer in zou zitten. Dat is heel menselijk. Maar met verwachtingen krijg je ook weer teleurstellingen. Dan is het goed terug te schakelen en te beseffen waar ik vandaan kom."