Griezmann kan sleutel vormen voor Barcelona na persoonlijk akkoord

Vrijdag, 31 december 2021 om 09:52 • Chris Meijer • Laatste update: 10:07

Barcelona heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Álvaro Morata over een contract tot medio 2023, zo melden Goal en Catalunya Ràdio. Dat betekent overigens nog niet dat een overgang van 29-jarige spits naar Catalonië al in kannen en kruiken is. Barcelona moet er nog zien uit te komen met Juventus én Atlético Madrid, dat Morata tot het einde van het seizoen verhuurt aan de Italiaanse topclub.

Juventus staat in ieder geval niet onwelwillend tegenover het vertrek van Morata. De Spaanse spits keerde in september 2020 terug voor zijn tweede termijn in Italië, waar hij eerder tussen 2014 en 2016 onder contract stond. Juventus zou een huurvergoeding van twintig miljoen euro naar Atlético overmaken om Morata twee jaar te kunnen huren. En ondanks dat hij over het algemeen een basisplaats heeft en dit seizoen reeds goed was voor 7 doelpunten en 3 assists in 23 officiële wedstrijden, wil Juventus met zijn vertrek financiële ruimte maken voor een andere spits.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Romeo Agresti - Juventus-watcher namens Goal - meldt dat Juventus Morata laat gaan zodra er een vervanger gevonden is. Gianluca Scamacca van Sassuolo is een van de voornaamste kandidaten die in Turijn wordt genoemd. Memphis Depay bewandelt in ieder geval niet de omgekeerde weg. De Nederlandse aanvaller werd afgelopen dagen genoemd als mogelijk ruilmiddel in een deal tussen Barcelona en Juventus over Morata. Juventus is echter niet geïnteresseerd in Depay. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat de namen van Depay en Ousmane Dembélé momenteel niet op tafel liggen in de gesprekken tussen Juventus en Barcelona.

Juventus wordt echter niet als het grootste obstakel beschouwd in de onderhandelingen over Morata, aangezien de Italianen bereid zijn om mee te werken. Atlético - waar Morata nog tot medio 2023 onder contract staat - staat niet echt te springen voor een overgang van de spits naar Barcelona. Catalunya Ràdio stelt dat Antoine Griezmann mogelijk een sleutel kan vormen in de gesprekken. De Franse aanvaller wordt momenteel door Atlético met een verplichte optie tot koop van veertig miljoen euro plus tien miljoen euro aan bonussen gehuurd van Barcelona, waardoor de Catalanen hem kunnen gebruiken in een overeenkomst over Morata.

Het is niet de eerste keer dat Morata op de radar verschijnt van Barcelona. De inmiddels 29-jarige spits werd als jeugdspeler van Real Madrid ook al genoemd bij de rivaal. Toenmalig voorzitter Josep Maria Bartomeu slaagde er destijds echter niet in om de aanvaller naar het Camp Nou te halen. Barcelona versterkte zich afgelopen week al met Ferran Torres, die voor een bedrag van 55 miljoen euro - plus mogelijk 10 miljoen euro aan bonussen - werd overgenomen van Manchester City.