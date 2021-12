Bayern neemt verlies van vijftig procent en zwaait ‘Franse Özil’ gedag

Vrijdag, 31 december 2021 om 09:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:39

Michaël Cuisance gaat Bayern München inruilen voor Venezia, zo weet Fabrizio Romano. De 22-jarige middenvelder kwam sinds zijn komst van Borussia Mönchengladbach in 2019 nooit helemaal uit de verf in Beieren, en vertrekt volgens de journalist voor vier miljoen euro exclusief variabelen. Cuisance kostte der Rekordmeisterin 2019 nog acht miljoen euro: een verlies dat de club neemt.

Cuisance maakte tussen 2017 en 2019 furore in Mönchengladbach, waar hij in zijn eerste seizoen zelfs verkozen werd tot speler van het jaar. Bayern nam de Fransman aan het begin van het seizoen 2019/20 over. Cuisance maakte zijn debuut in augustus 2019 tegen FSV Mainz 05 (6-1) en kwam in totaal tot vijftien wedstrijden dat seizoen. Bayern wist al genoeg en verhuurde hem het jaar daarop aan Olympique Marseille met optie tot koop. Daar gleed de creatieveling, die door de Bundesliga in februari 2020 nog vergeleken werd met Mesut Özil, na een goed begin af. Marseille lichtte de optie niet, waardoor Cuisance deze zomer terugkeerde in Beieren.

De Frans jeugdinternational was vastbesloten om voor zijn kans te vechten, wat niet mocht baten. Cuisance kreeg deze jaargang tot dusver slechts 56 minuten speeltijd van trainer Julian Nagelsmann. Het vertrek naar Venezia (dat de strijd won van het eveneens geïnteresseerde CSKA Moskou) biedt in dat opzicht uitkomst voor de middenvelder. Cuisance, die in totaal tot dertien wedstrijden kwam voor Bayern München, wordt in Italië ploeggenoot van Ridgeciano Haps. De voormalig linksback van onder meer Feyenoord en AZ begeeft zich met zijn club op een zestiende plek in de Serie A.