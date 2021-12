Brobbey lijkt aankondiging van Ajax voor te zijn met post op Instagram

Vrijdag, 31 december 2021 om 09:11 • Laatste update: 10:15

Ajax moet de terugkeer van Brian Brobbey nog officieel aankondigen, maar de negentienjarige spits lijkt zelf op Instagram al vooruit te lopen op zijn tijdelijke overgang naar Amsterdam. “Back to work now”, schrijft Brobbey bij twee vakantiefoto’s. Aan die tekst voegt hij drie kruizen toe, normaal gesproken een verwijzing naar de Andreaskruisen van Amsterdam.

De Instagram-post van Brobbey maakt de nodige reacties los. “3 kruizen hè”, zo reageert Ryan Gravenberch. Daar antwoordt Brobbey zelf op zijn beurt weer op: “Hahah begrijp je.” Jurrïen Timber plaatst onder de foto’s eveneens drie kruizen, terwijl Kenneth Taylor met twee vlammetjes reageert. Ook Joshua Zirkzee (‘Groffff’) en Ki-Jana Hoever (‘Amazing’) laten van zich horen onder de post van Brobbey.

“Voor degenen die nog twijfelden aan terugkeer Brobbey naar Ajax. Papierwerk vandaag door juristen gecheckt”, schrijft Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, naar aanleiding van de post van Brobbey op Twitter. Hij verwacht dat Ajax de huurdeal met RB Leipzig een dezer dagen bekend zal maken. Verschillende media meldden afgelopen week al dat de terugkeer van Brobbey naar Ajax in kannen en kruiken was.

Voor degenen die nog twijfelden aan terugkeer #Brobbey naar #Ajax ???? Papierwerk vandaag door juristen gecheckt. Aankondiging huur ?? (een dezer dagen). pic.twitter.com/K6AyiHXOlK — Mike Verweij (@MikeVerweij) December 31, 2021

Ajax heeft geen optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst met RB Leipzig, dat Brobbey afgelopen zomer transfervrij weghaalde uit Amsterdam. De spits wist geen enkele keer te scoren, al liet hij wel drie assists noteren. Jesse Marsch zag in Brobbey geen basisspeler en ook onder zijn opvolger Domenico Tedesco was het uitzicht op een vaste plaats in de voorhoede niet bijster groot. De Telegraaf meldde al dat Brobbey vastbesloten was om Leipzig tussentijds te verlaten.