Dani Alves geeft trap na: ‘Ik had geen aanbod van hem geaccepteerd’

Dani Alves bewaart geen goede herinneringen aan de samenwerking met Josep Maria Bartomeu. De 38-jarige verdediger keerde afgelopen november terug bij Barcelona, wat hij niet gedaan zou hebben als Bartomeu nog president van de club was. Alves werkte tussen 2010 en 2016 met de Catalaan samen, voordat hij naar Juventus vertrok.

"Ik had geen aanbod geaccepteerd van Bartomeu", zegt Alves tegenover Alkass Sports Channels. "Ik ging weg toen hij president was en het had geen zin om weer met hem te gaan werken." Bartomeu begon in 2010 als bestuurslid van de basketbaltak van Barcelona. In juli van datzelfde jaar werd hij vicepresident in het 'normale' clubbestuur. Die functie bekleedde Bartomeu tot begin 2014, toen hij president werd. Bartomeu stapte in oktober 2020 vrijwillig op bij Barcelona, na een lange periode van kritiek op zijn beleid. De oud-president werd onder anderen de financiële crisis en een gebrekkig transferbeleid verweten door de socio's van de club.

Ook kreeg Bartomeu met terugwerkende kracht de schuld van Lionel Messi's vertrek. De Argentijn, die deze zomer noodgedwongen naar Paris Saint-Germain transfereerde, wilde Barcelona begin vorig seizoen al verlaten vanwege de houding van Bartomeu. Het vertrek van zijn voormalig ploeggenoot deed Alves pijn om te zien. "Messi's vertrek was moeilijk. De club had problemen en het was moeilijk om hem te behouden. Ik was tegen zijn vertrek omdat hij een levende legende is bij Barcelona. Helaas gingen de dingen niet zoals we wilden, maar ik hoop dat hij op een dag terugkeert en dat we samen kunnen spelen." Alves speelde tussen 2008 en 2016 samen met Messi bij Barcelona. Ze wonnen samen 23 prijzen, waaronder de sextuple in 2009.

Alves heeft meer vertrouwen in huidig president Joan Laporta, onder wie hij in 2008 al voor het eerst naar de club kwam. De Braziliaan denkt dat de terugkeer van Laporta 'gunstig is voor Barcelona. De Braziliaan kwam in zijn eerste periode in Catalonië tot 391 wedstrijden voor de club, waarin hij 21 keer scoorde en 101 assists verzorgde. Vanaf januari is Alves speelgerechtigd en kan hij zijn rentree maken voor los Azulgrana. Het eerstvolgende duel met Real Mallorca (2 januari) komt echter waarschijnlijk nog te vroeg: de back is herstellende van een coronabesmetting.