Overmars: ‘Daarvoor betaalden we een extreem hoge afkoopsom’

Vrijdag, 31 december 2021 om 08:32

Marc Overmars raakte tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht in 2017 (1-2) overtuigd van Erik ten Hag, zo vertelt hij in een dubbelinterview samen met de oefenmeester in De Telegraaf. Ajax weekte Ten Hag in januari 2018 los bij FC Utrecht en sindsdien vormen de trainer en Overmars een twee-eenheid in Amsterdam. De vraag is hoe lang de twee nog met elkaar blijven samenwerken.

“Toen dacht ik: hij wordt mijn nieuwe Ajax-trainer. Daarvoor betaalden we een extreem hoge afkoopsom. Voor je nummer 1 keus doe je dat”, geeft Overmars te kennen. Ten Hag zegt op zijn beurt dat hij alleen naar Ajax wilde komen als Overmars minimaal anderhalf jaar zou blijven, omdat zijn gevoel bij de directeur voetbalzaken goed was en hij tijd nodig had om zijn visie in te slijpen. Overmars: “Daar sprak ook vertrouwen naar mij uit, dat Erik het samen met mij wilde doen bij Ajax.”

Binnen die anderhalf jaar bereikte Ajax de halve finale van de Champions League en ondanks dat er veel belangstelling voor zowel Overmars als Ten Hag bestond, besloten de twee een commitment uit te spreken en Ajax trouw te blijven. “Bij Ajax heb ik nog nooit het gevoel gehad dat dit mijn springplank moet worden”, benadrukt Ten Hag. “Helemaal niet! Ik wil hier de beste zijn en met ons team – directie, staf, scouting, jeugdopleiding – het maximale eruit halen. Mezelf in de kijker spelen, waardoor ik een stap kan maken, is geen doel.”

Overmars tekende onlangs tot medio 2026 bij in Amsterdam en stelt dat er zomaar een nieuw commitment met Ten Hag kan worden uitgesproken. “Ik vind het fijn dat Marc zijn contract heeft verlengd”, reageert Ten Hag. “Terecht ook, dat er zo veel vertrouwen in hem wordt uitgesproken. Het zorgt voor rust en dat is prettig. Ook voor een trainer. Of de weg wijd openligt voor mijn contractverlenging? Ik heb nog een verbintenis voor anderhalf jaar, tot medio 2023.”

“Dusan Tadic en Daley Blind hebben in 2018 met hun komst dé impuls gegeven om met Ajax de benodigde stap te maken. Het is aan de beleidsmakers om het verval door hun uiteindelijke vertrek voor te zijn. Er moeten vervangers komen, die hun rol kunnen overnemen”, waarschuwt Ten Hag met het oog op de komende jaren. Hij vindt dat de levensduur van het elftal van Ajax de laatste jaren kort is geweest en ondanks dat hij de transfers begrijpt, stelt de trainer dat je die aderlatingen niet kunt opvangen als je een rol wil blijven spelen in de Champions League. “Daarvoor heb je zulke giganten nodig en die zijn door Ajax niet te kopen.”