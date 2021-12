‘Hij draagt het nummer 14, wat mogelijk aangeeft wat zijn nieuwe club gaat zijn’

Vrijdag, 31 december 2021 om 07:47 • Chris Meijer • Laatste update: 08:15

Wouter Vandenhaute vreest dat Rayane Bounida bij Anderlecht ‘uit de vingers geglipt is’. De voorzitter van de Belgische topclub vertelt in MID MID, een podcast van Play Sports, dat hij niet verwacht dat de vijftienjarige aanvallende middenvelder nog een contract gaat tekenen bij Paars-Wit. Vandenhaute hint tegelijkertijd dat Bounida weleens de overstap naar Ajax zou kunnen maken.

Het Nieuwsblad schreef afgelopen week dat financiële eisen van Bounida ‘véél te hoog’ zijn, waardoor hij er niet met Anderlecht uit lijkt te komen over een profcontract. De aanvallende middenvelder werd in maart vijftien en mag sindsdien vastgelegd worden, maar aanvankelijk werd de boot afgehouden om ‘te focussen op zijn opleiding en school’. Anderlecht is daarna wel in gesprek gegaan met de entourage van Bounida. Beide partijen zijn nog wel on speaking terms, maar er is wel sprake van een fors verschil tussen vraag en aanbod.

“Hij kon bij ons een contract tekenen vanaf zijn vijftiende, maar dat heeft hij niet gedaan. Vanaf zijn zestiende kan hij ook een contract tekenen in het buitenland”, vertelt Vandenhaute. Er hoeft in dat geval alleen een opleidingsvergoeding betaald te worden aan Anderlecht. “Ik denk dat hij uit onze vingers is geglipt. Maar goed, mensen maken keuzes. Ik vind dat persoonlijk heel jammer. Ik ben ervan overtuigd dat het voor Rayane en zijn familie, die ingebed zijn in Vilvoorde (een voorstad van Brussel, red.), veel mooier zou zijn om door te breken in Anderlecht.”

“Het is veel mooier als je bent opgeleid bij een club en die doet al die inspanningen voor je, dat je dan daar doorbreekt. Anderlecht is een mooie club en mocht Rayan daar doorbreken, dan zou the sky nog altijd the limit zijn”, vervolgt de voorzitter van Anderlecht. “Onze deur blijft wagenwijd openstaan. Mocht het eindejaar de familie Bounida toch nog op andere gedachten brengen, zal ik de eerste zijn om dat te omarmen. Maar ik vrees dat er nog heel weinig aan te doen zal zijn.”

“Misschien moeten onze supporters een mars op Vilvoorde organiseren”, zegt Vandenhaute met een knipoog. “Er moeten massaal initiatieven ontstaan. Ik denk dat we alles moeten doen om Rayan bij Anderlecht te houden. Hij draagt het nummer 14, wat mogelijk aangeeft wat zijn nieuwe club gaat zijn. We spelen voorlopig zonder supporters, maar anders zouden we moeten oproepen om in minuut veertien voor Rayan Bounida te klappen.”

Bounida kreeg in maart van dit jaar al een rondleiding op De Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA. Bij de rondleiding waren de familie van de Belgische Marokkaan en ook Mo Nouri, de broer van Abdelhak Nouri, aanwezig. Ajax probeerde Bounida ervan te overtuigen dat de Amsterdamse club de ideale tussenstap is, in plaats van direct de overstap naar de Europese top te maken. Manchester City en Paris Saint-Germain zouden eveneens belangstelling hebben voor Bounida. Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, schrijft op Twitter dat er nog geen akkoord is, maar dat Ajax wel ‘kansrijk’ is.