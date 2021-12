Marc Overmars: ‘Daar moet ik niet aan denken, dan stop ik’

Vrijdag, 31 december 2021 om 06:55

Het zou Marc Overmars tegenhouden als een Duitse club hem benadert en hij plaats moet nemen op de bank. De directeur voetbalzaken van Ajax stelt tegelijkertijd in een dubbelinterview samen met Erik ten Hag in De Telegraaf dat hij wel ‘dicht op de groep zit’. Zo schuift hij dagelijks bij Ten Hag en de selectie aan voor de lunch, om zo te kijken of er iets is.

Ten Hag zegt Overmars helemaal toe te laten en zou het niet erg vinden als hij naast hem op de bank zou zitten, zoals ook in Duitsland gebeurt. “Daar moet ik niet aan denken. Dan stop ik. Het zou me zelfs tegenhouden als een Duitse club me benadert en eist dat ik naast de trainer moet gaan zitten”, reageert Overmars. Tegelijkertijd vertelt de technisch eindverantwoordelijke wel dicht op de groep te zitten bij Ajax.

“Voor Dortmund-thuis wilde ik Antony even zien en hem zeggen dat hij diep moet gaan zonder bal. Dan knikt Antony zo van: komt goed. Dat is belangrijk voor het team. En de spanning die ikzelf ervaar, glijdt van me af”, stelt Overmars. Hij luncht dagelijks met Ten Hag en de selectie en in de woorden van de oefenmeester ‘spreekt, stimuleert, motiveert en corrigeert’ Overmars spelers om ‘het proces bij Ajax te bewaken en in goede banen te leiden’.

“We zien elkaar elke dag en hebben daarbuiten ook nog dagelijks contact via de telefoon of op de app. Zelfs tijdens vakantie, want er is altijd wel een thema. Je laat me nooit met rust, hè. Haha. Kom ik na de Champions League thuis en stuurt hij een fotootje dat hij de wedstrijd zit te kijken”, zegt Ten Hag. Overmars - die iedere wedstrijd naar eigen zeggen volledig terugkijkt - bestookt hem dan ook met vragen. “Waarom heb je dit gedaan, waarom dat? Of waarom juist dit of dat niet gedaan? Soms geef ik niet direct antwoord, maar zulke nachten ben ik wel vrij lang wakker.”