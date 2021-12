Benfica lijkt nú al uitgespeeld in Portugal na nieuwe dreun van Porto

Donderdag, 30 december 2021 om 23:59 • Jeroen van Poppel

FC Porto heeft Benfica donderdag de tweede mokerslag in een week tijd uitgedeeld. Na de bekerzege van vorige week werd nu ook in de competitie afgerekend met de aartsrivaal: 3-1. Daarmee komen de koplopers Porto en Sporting Portugal vlak voor de jaarwisseling liefst zeven punten los van Benfica. Gezien het geringe aantal punten dat de Portugese topclubs doorgaans verspelen lijkt o Glorioso het kampioenschap nu al te kunnen vergeten.

Nélson Veríssimo werd overgeheveld uit Benfica B om tijdelijk de taken van de ontslagen Jorge Jesus over te nemen. De interim-coach moest de geschorste Nicolás Otamendi missen en besloot daarom met twee in plaats van drie centrumverdedigers te beginnen. Ook FC Porto kampte met personele problemen: sterspeler Luis Díaz moest afhaken met een coronabesmetting en werd vervangen door de 24-jarige Pepe, niet te verwarren met zijn 38-jarige naamgenoot, die niet fit was.

Porto had zeven dagen in de bekerwedstrijd al ruim gewonnen van Benfica (3-0) en begon met zichtbaar meer vertrouwen. Pepe, de aanvaller dus, zag vroeg in de wedstrijd een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Na ruim een half uur spelen kwam de thuisploeg toch op voorsprong, toen Fábio Vieira de bal uit een lastige hoek door de benen van Odysseas Vlachodimos schoot: 1-0. Drie minuten later kopte Pepe in alle vrijheid een ragfjine voorzet van Otavio binnen, waarmee de ruststand op 2-0 werd bepaald.

Benfica bracht de spanning direct na rust terug, toen Rafa Silva met een handige pass Roman Yaremchuk een niet te missen intikker bood: 2-1. De vreugde was van korte duur, want een totaal onnodige tackle leverde Benfica-verdediger André Almeida in de 49ste minuut zijn tweede gele kaart op. In ondertal kwamen de bezoekers dicht bij de gelijkmaker, maar Zaidu Sanusi kon een inzet van Gonçalo Ramos nog net van de lijn halen. De beslissing viel twintig minuten voor tijd via Mehdi Taremi, die doorbrak na een steekbal van Vitinha en de bal onder Vlachodimos doorschoof: 3-1.