United laat Old Trafford brullen in jaarafsluiter; Van de Beek weet genoeg

Donderdag, 30 december 2021 om 23:05 • Tom Rofekamp

Manchester United heeft donderdagavond het kalenderjaar in de Premier League in stijl afgesloten. Op Old Trafford had de ploeg van Ralf Rangnick aan een helft genoeg tegen Burnley en werd het 3-1 voor de thuisploeg. The Red Devils sluiten 2021 daarmee af als zesde op de ranglijst; Burnley blijft achttiende. Donny van de Beek kreeg ondanks de afwezigheid van zijn directe concurrenten Paul Pogba (hamstringblessure) en Bruno Fernandes (schorsing) wéér geen basisplaats, waardoor de Nederlander lijkt te weten waar hij staat.

Het was weer even geleden voor Burnley: de afgelopen drie duels met Watford, Aston Villa en Everton werden allen afgelast vanwege corona. Na vijf minuten moest doelman Wayne Hennessey al bijna vissen. Luke Shaw zette Cristiano Ronaldo alleen voor de Welshe doelman, maar de Portugees had het vizier niet op scherp staan. Drie minuten later was het alsnog raak. Ronaldo leek een pass van Mason Greenwood te verspelen; gelukkig voor United pikte Scott McTominay op om binnen te schuiven voor de 1-0. De bezoekers hadden niet echt een antwoord en keken toe hoe Shaw United even later na een goede rush bijna op 2-0 zette.

Die tweede viel nog binnen het halfuur. Shaw stoomde maar weer eens op en leverde af bij Jadon Sancho. De aankoop van 85 miljoen, die zo'n moeite heeft om zijn draai te vinden in Manchester, sneed naar binnen en schoof bekeken raak via verdediger Ben Mee: 2-0. Alles deed een complete walk-over vermoeden. Tien minuten voor rust mocht ook Ronaldo meedelen in de productie: de routinier tikte binnen na een fraaie poging van McTominay op de paal. Plots deed Burnley de wenkbrauwen op Old Trafford fronsen. Aaron Lennon speelde zichzelf vrij na balverlies van Eric Bailly en mikte het leer perfect achter David de Gea.

Dat zowel Ronaldo als Lennon scoorde had een nostalgisch tintje: beide spelers kwamen ook in het seizoen 2005/06 al tot scoren in de hoogste Engelse competitie. Zestien seizoenen later lukte ze dat dus nog steeds. Tot de rust gebeurde er verder weinig, en ook na de onderbreking hield United een tijdlang de druk van de ketel. De thuisploeg leek tevreden te zijn met de 3-1 stand. Edinson Cavani kwam nog het meest dichtbij een volgende treffer: de Uruguayaan volleerde een kopbal van Ronaldo op de vuisten van Hennessey. De stand op het scorebord bleef echter intact. Van de Beek kreeg geen enkele minuut en lijkt rijp voor een winterse transfer. Erik Pieters mocht wél invallen: de verdediger van Burnley kwam de laatste zes minuten in het veld.