De ‘beste speler van Manchester City’ die Guardiola plots passeerde

Het is 29 mei 2021, de dag van de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea in Porto. In de warme Portugese stad wordt reikhalzend uitgekeken naar de clash tussen de Engelse grootmachten, zeker omdat er in coronatijd maar weinig hoogtepunten zijn op sportief gebied. Als de opstelling van Manchester City wordt vrijgegeven door manager Josep Guardiola, is de schok behoorlijk groot bij de naar Portugal afgereisde achterban. De bij de supporters zo populaire Rodri ontbreekt namelijk in de basisopstelling. Ook de verbazing bij de verschillende Engelse analisten is groot. Waarom zet Guardiola de zo goed presterende middenvelder uitgerekend in de belangrijkste wedstrijd van het jaar op de bank?

De 1.91 meter lange Rodrigo Hernández Cascante, kortweg Rodri, houdt eind mei wellicht al rekening met een rol als reserve in het Estádio do Dragão. In de tweede ontmoeting met Paris Saint-Germain in de halve finale geeft de soms onvoorspelbare Guardiola namelijk de voorkeur aan de 35-jarige Fernandinho. De routinier moet samen met Ilkay Gündogan zorgen voor extra defensieve zekerheid tegen Neymar en consorten. Manchester City wint overtuigend met 2-0 en bereikt na de 1-2 zege op Franse bodem van een week eerder dus met glans de eindstrijd. Complimenten voor de Engelse kampioen en natuurlijk ook voor Guardiola, want de winnende trainer heeft in principe altijd gelijk.

Waar de vreugde over het bereiken van de Champions League-finale groot is bij de spelers van Manchester City, daar overheerst overduidelijk het chagrijn bij Rodri rondom de tweede clash met PSG in het Etihad Stadium. De middenvelder baalt zichtbaar van de keuze van Guardiola en werkt de rondo tijdens de warming-up dan ook met tegenzin af. Zijn gezicht staat op onweer. Manchester City komt vervolgens op eigen veld nauwelijks in de problemen tegen de Franse grootmacht en de mokkende Rodri moet negentig minuten lang toekijken vanaf de reservebank. De boosheid bij de 25-jarige controleur is enigszins te verklaren, want hij is tot dan toe een vaste waarde bij the Citizens in de knockout-fase van de Champions League.

Rodri luistert naar de aanwijzingen van Josep Guardiola, die hem niet nodig had in de finale van de Champions League.

Wederom forse kritiek op de tactische keuzes van Guardiola

Guardiola slaat Rodri in het stadion van FC Porto wederom over, wat dus tot rumoer leidt in Manchester City-kringen. Er is daarnaast ophef en onbegrip over het passeren van Fernandinho. Er is tegen het sluwe Chelsea van Thomas Tuchel geen plaats voor het duo dat in de 60 wedstrijden van dat seizoen slechts een keer uit elkaar werd gehaald, in het groepsfaseduel met Olympiacos in november. Guardiola neemt andermaal een gok in een heel belangrijke wedstrijd door voor de meer aanvallend ingestelde Gündogan te kiezen net voor de verdediging. In het verleden nam de Spaanse manager risico’s in Europese topduels met AS Monaco, Tottenham Hotspur, Liverpool en Olympique Lyon en in alle gevallen pakten zijn tactische keuze verkeerd uit. Ook in Portugal staat Guardiola ondanks de minutieuze voorbereiding met lege handen. Een tegenvaller van jewelste voor de man die in 2011 met Barcelona voor het laatst de beste van Europa was.

Guardiola maakt ondanks twee recente nederlagen tegen Chelsea een kalme indruk in aanloop naar de showdown in Porto. De veeleisende coach probeert die rust over te brengen op zijn spelers, maar daar komt weinig van terecht in met name de eerste helft. N'Golo Kanté heerst op het middenveld en Manchester City heeft duidelijk geen antwoord op de onvermoeibare balafpakker. Guardiola staat gaandeweg de finale steeds vaker driftig te gebaren en de rust die hij vooraf predikt maakt al snel plaats voor ergernis en boosheid. De teleurgestelde Rodri ziet het allemaal gebeuren vanaf de zijlijn, waar hij wederom negentig minuten bivakkeert. Fernandinho, Gabriel Jesus en de vertrekkende clubheld Sergio Agüero moeten als invallers de schade repareren, maar het is te laat. De Europese droom van Manchester City en Guardiola eindigt in een nachtmerrie.

Rodri in actie voor Spanje in de finale van de Nations League tegen Frankrijk. Op de achtergrond kijkt Karim Benzema toe.

Bij de pakken neerzitten doet Rodri niet. Hij begint als basisspeler van Spanje aan het EK en als invaller heeft de lange middenvelder in de knockout-fase een belangrijk aandeel in het bereiken van de halve finale tegen de latere Europees kampioen Italië. Na de korte zomerbreak wordt de stijgende lijn gewoon doorgezet door de bescheiden Rodri, want in de beginmaanden van het nieuwe seizoen is hij niet weg te denken uit de basisopstelling van het oppermachtige Manchester City. Na zijn ijzersterke optreden tegen Chelsea (0-1 winst) op Stamford Bridge in september plakt analist Alan Shearer het woord ‘immens’ op het spel van de betrouwbare verbindingsspeler. "Toen het nodig was gaf hij de verdediging extra bescherming", zo klinkt het in de studio van de BBC. Collega-analist Steve McManaman vindt hem zelfs ‘de belangrijkste en beste speler van Manchester City’. Rodri heeft een passnauwkeurigheid van 94,9 procent, verstuurt 91 keer een pass, gaat driemaal een tackle aan en laat ook nog eens twee balveroveringen noteren. Het is kenmerkend voor de in Madrid geboren speler, die zich niet wil uitspreken over zijn absentie in de Champions League-finale en liever zijn voeten laat spreken.

Een rijk leven naast het voetbalveld

Rodri, voor wie Manchester City halverwege 2019 70 miljoen euro overmaakte richting Atlético Madrid, is niet het prototype topvoetballer. De miljoenenaanwinst staart zich vooral in zijn beginjaren in het profmilieu niet blind op het voetbalwereldje en weet in 2021 door hard werken en toewijding zijn universitaire studie Business Studies en Economie af te ronden. Bloed, zweet en tranen soms, maar Rodri heeft ook van de vele studie-uren genoten. "Ik ben klaar. Er is een laatste kleine essay dat nog moet worden ingeleverd, maar alle overige onderwerpen zijn behandeld", zei hij medio november op de website van de Premier League-koploper. "Er is veel werk in gaan zitten, maar ik heb er zeker ook veel plezier aan beleefd. En in principe kun je overal tijd voor maken. Natuurlijk, het vak van profvoetballer kan soms veeleisend zijn. Er zijn niet alleen de wedstrijden en trainingen, maar je moet op dit niveau ook altijd zorgen dat je in topconditie verkeert."

"Maar stel je eens voor dat je om drie uur ‘s middags thuiskomt en dan de rest van de dag vrij bent. Er zijn buiten het voetbal nog zoveel dingen om te ondernemen", aldus het brein van het zo succesvolle Manchester City. "Natuurlijk zit je niet in hetzelfde ritme als andere studenten, maar met geduld en toewijding is het allemaal mogelijk", benadrukt de Spanjaard in Engelse dienst, die wars is van sterallures. Tatoeages zijn Rodri vreemd en ook de sociale media gaat eigenlijk volledig langs hem heen. Geen accounts met miljoenen volgers op Twitter, Facebook en Instagram voor hem.

Er is dus weinig veranderd sinds zijn vertrek bij Villarreal, de club die hij diende tussen 2013 en 2018. Rodri woonde ondanks een riant salaris destijds niet in een kapitale woning, maar bracht zijn dagen door in een gedeelde ruimte aan de Universidad de Castellon in het oosten van Spanje. Hij moest soms schipperen om het voetbal met de studie te combineren, maar desondanks ging geen enkel lesuur aan de universiteit aan hem voorbij. Veel mede-studenten konden niet geloven dat Rodri, op dat moment een van de rijzende sterren van het Spaanse voetbal, gewoon in de gangen van het leerhuis kon worden gespot. De voetbalster leerde al op jonge leeftijd dat hij zich gewoon moest gedragen en dat er meer is in het leven dan de bal.

Geen Porsche of Ferrari voor Rodri

"Mensen waren soms compleet verrast toen ze hoorden dat Rodi een universitaire studie volgde en als topspeler nog gewoon in een studentenhuis woonde. En dat met een jaarsalaris van zeven miljoen euro", zei goede vriend Valentin Henarejo in 2018 in een interview op verzoek van Marca. "Na een aantal dagen leerde je hem steeds beter kennen en was contact met hem de normaalste zaak van de wereld geworden. Rodri was bereid om met iedereen een kamer te delen en hij hield ervan om met zijn vrienden om te gaan en gesprekken te voeren op de bank. Maar in het begin was het wel een beetje vreemd om hem tafeltennis te zien spelen, of dat hij gewoon voor zijn eigen was zorgde." Het is niet zo vreemd dat de totaal niet materialistisch ingestelde Rodri niet in een peperdure auto op de universiteit verscheen. "Tot voor kort reed hij rond in een tweedehands Opel Corsa. Die was overgenomen van een oud vrouwtje toen hij zijn rijbewijs haalde."

Een bekende speler in een doodgewone auto, geen alledaags gezicht. Toch was dat voor Rodri geen enkel probleem. "Voor zijn eigen veiligheid kreeg hij het advies om een betere auto aan te schaffen voor de ritjes van Madrid naar Castellon (ruim 400 kilometer, red.). Maar Rodri begreep niet waarom hij zoveel geld zou moeten uitgeven voor een auto. Sterker nog, hij versleet zijn vrienden een keer voor gek omdat ze zulke mooie en dure auto’s aanschaften. Rodri wil gewoon van A naar B komen, dat is het enige dat telt voor hem", benadrukte de boezemvriend van de veelzijdige middenvelder, die op het jeugd-EK van 2017 de studieboeken indook terwijl zijn ploeggenoten louter aandacht hadden voor de PlayStation. Ruim vijf jaar later is hij uitgegroeid tot de motor op het middenveld van Manchester City. Mocht in 2022 opnieuw de finale van de Champions League worden bereikt, dan lijkt de kans klein dat Guardiola hem opnieuw negentig minuten lang laat toekijken.