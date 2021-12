Controversieel besluit in Engeland: geen ‘last minute’ coronatests meer

De English Football League (EFL) heeft een opmerkelijke beslissing genomen ten aanzien van het coronatestbeleid rondom wedstrijden. De bond, die onder meer gaat over de Engelse bekertoernooien, Championship, League One, League Two, is blijkbaar klaar met de last minute afgelastingen en heeft daarom spelerstesten op wedstrijddagen geschrapt. Ondanks dat de beslissing groen licht kreeg van de medisch adviseurs van de EFL, komt deze de bond op veel kritiek te staan.

Net als in de Premier League kampen ook clubs onder de EFL-vlag met flink wat corona-uitbraken. Zo werden afgelopen woensdag vier van de zeven duels in de Championship afgelast; in de League One konden maar liefst zes van de tien wedstrijden geen doorgang vinden. Op Boxing Day was de chaos al helemaal compleet: slechts 9 van de 32 geplande EFL-duels gingen door. Veel van de duels werden pas op het laatste moment afgelast, omdat de testen op de dag zelf nog veel besmettingen aan het licht brachten. Die late timing kon op veel irritatie rekenen bij supporters van clubs uit de EL.

De bond zette daarom, na goedkeuring van de eigen medisch adviseurs, een streep door de spelerstesten op wedstrijddagen. Alleen wanneer een speler symptomen vertoonde was een test nog noodzakelijk. De EFL verdedigde zijn beslissing door te stellen dat de normale veiligheidsprotocollen (dagelijks testen op niet-wedstrijddagen, social distancing, het scheiden op basis van vaccinatiestatus en mondmaskers dragen) genoeg waren om de besmettingsrisico's te beperken.

Het kwam de bond op kritiek te staan van binnenlandse virologen. "Het valt niet te begrijpen", zegt dr. Julian Tang van de University of Leicester. "Als je doel is om besmettingen bij je ploeggenoten en tegenstanders te stoppen, helpt het missen van testen niet echt om die situatie te voorkomen. Je kan één wedstrijd redden, maar er vervolgens twee af moeten lasten. Terwijl omikron zich verspreidt en je diens kogel de ene week ontduikt, is de kans groter dat die kogel je de volgende week raakt."

De Premier League trekt zich vooralsnog niets aan van het beleid in de lagere divisies. In de hoogste divisie testen spelers zich negen keer per week. Dagelijks doen ze een antigeentest, tweemaal per week een PCR-test. In het geval van wedstrijddagen testen de Premier League-spelers zich de dag van tevoren. Late afgelastingen waren het gevolg van de wachttijd op de uitslagen van die testen.