Besiktas sluit dramatische seizoenshelft positief af dankzij Atiba Hutchinson

Donderdag, 30 december 2021 om 20:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:00

Besiktas is er donderdagavond in zijn laatste wedstrijd van 2021 in geslaagd om zich bij de laatste zestien in het Turkse bekertoernooi te voegen. De ploeg van Önder Karaveli won dankzij een intikker van Atiba Hutchinson nipt van Altay (1-0) en sluit het jaar zo positief af. Voor Besiktas verliep de eerste seizoenshelft verder dramatisch: in de competitie staan Kara Kartallar nu al op kansloze positie voor de titel, terwijl in de Champions League alle wedstrijden verloren gingen.

Al in de eerste helft had Besiktas een voorsprong verdiend, maar de thuisploeg verprutste enkele goede mogelijkheden. Zo had Michy Batshuayi het vizier tweemaal niet op scherp staan en schoot ook Güven Yalçin vanbinnen het strafschopgebied niet op doel. Na rust dook Altay gevaarlijk op via Leandro Kappel, de enige Nederlander op het veld. De rechteraanvaller gaf de bal voor op Cesar Pinares, die niet wist binnen te tikken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een uur spelen kwam Besiktas aan de leiding, nadat Rachid Ghezzal een vrije trap vanaf de zijkant voor het doel slingerde. Bij de eerste paal probeerde Josef het in de verre hoek, waarna Hutchinson de geboden rebound eenvoudig kon binnenschieten: 1-0. Marco Paixão kwam in de slotfase nog dichtbij de gelijkmaker voor Altay, maar de aanvaller kreeg de bal niet in de verre hoek.