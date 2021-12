Lukaku laat bom barsten en wil alweer weg: ‘Ik ben niet gelukkig bij Chelsea’

Donderdag, 30 december 2021 om 19:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:04

Romelu Lukaku lucht donderdagavond zijn hart in een interview met Sky Italia. De 28-jarige spits heeft grote moeite om zijn draai te vinden bij Chelsea, de club die hem afgelopen zomer voor 115 miljoen euro overnam van Internazionale. Lukaku denkt opmerkelijk genoeg alweer aan een terugkeer naar Milaan. "Ik weet dat ik terug zal keren bij Inter, dat hoop ik echt", aldus de Belg. De Corriere della Sera meldt in navolging op het interview van Lukaku dat een huurperiode bij Inter vanaf januari niet uitgesloten is.

Lukaku keerde afgelopen zomer met grote verwachtingen terug naar Chelsea, waar hij het in zijn eerste periode niet wist waar te maken. De Belgische spits kampte het afgelopen halfjaar met twee blessures en kon mede daardoor niet uitblinken. Lukaku scoorde de laatste twee Premier League-wedstrijden, maar geeft desondanks aan dat zijn overstap niet is geworden wat hij ervan had gehoopt. In totaal staat hij dit seizoen overigens op zeven goals en twee assists in achttien officiële duels.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Fysiek ben ik helemaal in orde, ik voel me zelfs beter dan voorheen", aldus de centrumspits. "Ik heb in mijn twee jaar bij Inter hard gewerkt met onder meer voedingsdeskundigen, lichamelijk gaat het dan ook goed. Maar ik ben niet gelukkig bij Chelsea." Lukaku is kritisch op zijn manager Thomas Tuchel. "De coach heeft ervoor gekozen om een ander systeem te gaan spelen. Ik ben niet blij met de situatie, maar ik mag niet opgeven en ik moet hard blijven werken. Dat past bij een professional." Op welke systeemwijziging Lukaku precies doelt wordt niet duidelijk. Tuchel laat Chelsea al het hele seizoen in zijn favoriete 3-4-2-1-formatie spelen.

Lukaku denkt met weemoed terug aan zijn tijd bij Inter, waarvoor hij dus twee seizoenen speelde. De afgelopen voetbaljaargang was Lukaku een van de grote uitblinkers in het elftal dat de eerste landstitel in elf jaar voor Inter binnenhaalde. Dat de Belg vervolgens overstapte naar Chelsea, maakte hem absoluut niet populair bij de achterban van i Nerazzurri, zo beseft hij. "Ik wil allereerst mijn excuses aanbieden aan de fans van Inter, want ik denk dat de manier waarop ik vertrok anders had moeten zijn."

"Ik had eerst met de supporters moeten praten, want ze hebben enorm veel voor mij, voor mijn familie, voor mijn moeder en voor mijn zoon betekend", aldus Lukaku, die dolgraag terug wil naar Milaan. "Ik heb eerder niets gezegd over mijn vertrek, omdat ik het niet het goede moment vond. Ik denk dat nu wél het moment daar is. Ik heb altijd gezegd dat ik zal terugkeren bij Inter, ik hoop het echt. Niet aan het eind van mijn carrière, maar op een niveau waarop we nieuwe prijzen kunnen binnenhalen."