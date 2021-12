‘Sergiño Dest spreekt zich tegenover Barcelona duidelijk uit over toekomst’

Donderdag, 30 december 2021 om 20:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:26

Sergiño Dest wil voor zijn kans gaan bij Barcelona, zo meldt Mundo Deportivo. De 21-jarige rechtsback geniet interesse van talloze prestigieuze clubs, maar verkiest een langer verblijf bij de Catalanen boven een voortijdig vertrek. Barcelona zou een vertrek van Dest niet onbespreekbaar vinden, daar een verkoop ruimte in het salarishuis zou maken voor nieuwe aankopen.

Naar verluidt hebben vier teams interesse getoond in de Amerikaans international. Bayern München, dat in de zomer van 2020 al dichtbij de komst van Dest was, zou nog steeds heil zien in de komst van de vleugelverdediger. Ook staat Dest op de radar van Chelsea, dat op zoek is naar een vervanger voor de langdurig geblesseerde Ben Chilwell. Volgens Fabrizio Romano wordt Dest als optie 'gewaardeerd' in Londen, waar hij dan op de linkervleugel zou komen te spelen.

Er heerst verdeeldheid in Barcelona over een vertrek van Dest. De clubleiding heeft nog altijd veel vertrouwen in de back, die anderhalf jaar geleden voor 21 miljoen euro overkwam van Ajax. Anderzijds zou een transfer een hoop ruimte in het salarishuis vrijmaken. Barcelona beschikt naast Dest ook nog over Dani Alves, Sergi Roberto en Óscar Mingueza als opties voor de rechtsbackpositie en kan het geld goed gebruiken om zich op een andere positie te versterken. Ook moet er nog altijd ruimte vrijkomen in het salarisbudget om Ferran Torres in LaLiga in te kunnen schrijven.

De Catalanen lijken zich nu toch echt op andere spelers te moeten focussen voor de verkoop. Vooral Samuel Umtiti en Philippe Coutinho worden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij los Azulgrana: zij genieten uitvoerige interesse van respectievelijk Newcastle United en Arsenal. Eerder op donderdag werd ook al bekend dat een spelersruil tussen Memphis Depay en Álvaro Morata van Juventus geen doorgang zou vinden. Dest, die momenteel uit de roulatie ligt vanwege een coronabesmetting, kwam sinds zijn komst van Ajax tot 57 duels in de hoofdmacht van Barcelona, waarin hij drie keer scoorde en vier assists verzorgde. Zijn contract in Catalonië loopt nog door tot medio 2025.