Myron Boadu krijgt verrassend bericht: AS Monaco ontslaat Niko Kovac

Donderdag, 30 december 2021 om 18:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:45

Niko Kovac heeft van AS Monaco te horen gekregen dat zijn dienstverband bij de club erop zit, zo melden L'Équipe en RMC Sport. De trainer, die de Monegasken afgelopen seizoen naar de derde plek leidde, wordt vanwege de tegenvallende prestaties de laan uitgestuurd. Het is het tweede trainersontslag in de Ligue 1 deze donderdag, want Troyes nam ook al afscheid van Laurent Battles.

Kovac kende een vrij goed eerste seizoen met Monaco en deed tot aan het slot van de competitie mee om het kampioenschap. Uiteindelijk moest de Kroatische coach met zijn ploeg zijn meerdere erkennen in landskampioen Lille OSC en nummer twee Paris Saint-Germain. Het huidige seizoen begon voor Kovac met een enorme domper, toen Monaco er in augustus niet in slaagde om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. In de play-offs was Shakhtar Donetsk net te sterk, onder meer omdat Myron Boadu in de slotwedstrijd de paal raakte.

Monaco was daardoor veroordeeld tot de groepsfase van de Europa League en behaalde in zijn poule een knappe tweede plek achter Real Sociedad, door PSV en Sturm Graz achter zich te houden. In de nationale competitie draait het echter al het hele seizoen niet en momenteel wordt een teleurstellende zesde plek bezet. Koploper Paris Saint-Germain staat met liefst zeventien punten verschil op een straatlengte afstand.

Voor Boadu zal het ontslag van Kovac als een teleurstelling komen. De afgelopen zomer van AZ overgekomen spits heeft het uiterst lastig bij Monaco en kwam pas 2 keer tot scoren in 25 optredens voor les Rouges et Blancs. Toch behield Kovac het vertrouwen in Boadu, die vrijwel iedere wedstrijd op minimaal een invalbeurt kon rekenen.