Rooney: ‘Hij heeft zoveel snelheid en kracht dat hij verdedigers bang maakt'

Donderdag, 30 december 2021 om 18:00 • Chris Meijer • Laatste update: 18:18

Derby County beleeft een rampseizoen. Door de hevige financiële problemen die de club in zijn greep houden, hebben the Rams dit seizoen al maar liefst 21 punten in mindering gekregen. Manager Wayne Rooney moet het in Derby stellen met een uitgeklede selectie, maar dat zorgt er tegelijkertijd voor dat er momenteel de nodige jonge spelers kunnen doorbreken. Eén van hen is Festy Ebosele, die zich al in de kijker heeft gespeeld bij clubs uit Engeland, Italië en Duitsland.

Scouts van Derby County staken meerdere keren de Ierse Zee over om Ebosele aan het werk te zien. De naam van de aanvaller met Nigeriaanse roots gonsde al jaren in Ierland. Lokale journalisten spraken na hun bezoek aan Bellefield - de thuishaven van amateurclub Moyne Rangers - van de finest schoolboy performance die ze in hun leven hadden gezien. Ebosele kwam op zijn dertiende in de jeugdopleiding van Bray Wanderers terecht en bij de momenteel op het tweede niveau van Ierland uitkomende club werd zijn talent binnen drie jaar herkend door Derby County.

“Het heeft een jaar in beslag genomen. Scouts hebben verschillende wedstrijden gezien en zijn vooruitgang gevolgd. Daarna moesten we het over veel dingen eens worden”, vertelde vader Fustas aan de Irish Independent. Waar zijn leeftijdsgenoten in Ierland ‘Frank Lampard imiteerde op muddy pitches’, probeerde Ebosele in zijn eerste jaar zich juist in de kijker te spelen bij de oud-middenvelder. De international voor Jong Ierland verscheen tijdens zijn eerste tweeënhalf jaar in Engeland echter niet op de radar bij Lampard en zijn ontslagen opvolger Phillip Cocu.

Rooney moet het echter zeker de afgelopen anderhalf jaar stellen met een stuk minder middelen dan zijn voorgangers. Mel Morris wilde in de oktober 2019 na in vier jaar naar eigen zeggen 232 miljoen euro in Derby County te hebben geïnvesteerd van de club af. De afgelopen twee jaar is de Engelse zakenman er echter niet in geslaagd om een koper voor de club te vinden. En terwijl Morris niet bereid was om de financiële gaten langer te dichten, liepen de verliezen mede als gevolg van de coronacrisis flink op. De financiële problemen stapelden zich op en dat had als gevolg dat de Football League (EFL) Derby County afgelopen zomer een transferverbod oplegde.

Ebosele speelde voorlopig negentien officiële wedstrijden voor Derby County, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist.

Rooney had op dat moment nog slechts negen seniorplayers over uit de selectie die er vorig seizoen ternauwernood in slaagde om degradatie naar de League One te voorkomen. Ondanks dat de EFL het transferverbod iets verlichtte en er daardoor onder strikte voorwaarden nog vijf versterkingen - onder wie Phil Jagielka en Ravel Morrison - konden worden binnengehaald, moet Rooney het dit seizoen bij Derby County voornamelijk stellen met spelers uit de eigen jeugd: Max Bird (21), Jason Knight (20), Lee Buchanan (20), Louie Sibley (20) en Ebosele.

Ebosele is omgeturnd tot rechtsback en maakte op die positie vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal van Derby County. Waar dat nog driemaal als invaller was, had Ebosele dit seizoen in acht van de totaal vijftien wedstrijden die hij speelde een basisplaats. Door de aanvallende kwaliteiten die stammen uit de tijd dat hij nog als middenvelder of buitenspeler speelde, gebruikt Rooney hem ook geregeld als wingback of rechtermiddenvelder. Tijdens de uitwedstrijd tegen Millwall in november (1-1) tekende Ebosele voor zijn eerste doelpunt als profvoetballer.

Derby County viert het doelpunt van Ebosele in de wedstrijd tegen Millwall.

“Hij heeft de afgelopen jaren rechtsback gespeeld, maar hij heeft zoveel snelheid en kracht dat hij verdedigers bang maakt als hij op ze afkomt”, sprak Rooney na het duel met Millwall over Ebosele. “Hij moet in verdedigend opzicht nog beter worden, we weten dat hij daar hard aan werkt. Hij is een speler met wie we heel hard aan het werk zijn. Als we dat op de juiste manier doen, kan hij een hele goede speler worden. We hebben veel met hem gesproken en samen video’s gekeken, om hem een meer aanvallende speler te maken. Je hebt dat ook bij Michail Antonio bij West Ham United en Adama Traoré bij Wolverhampton Wanderers gezien: zij zijn op die manier van positie veranderd.”

De doorbraak van spelers als Ebosele is voor de supporters van Derby County een van de weinige lichtpuntjes in een verder pikdonker seizoen. Morris zag zich genoodzaakt om de club in september in administration te gaan, een maatregel die in Engeland getroffen kan worden als er niet meer aan de betalingsverplichtingen voldaan kan worden. Het gevolg daarvan is alleen wel dat Derby County twaalf punten in mindering kreeg. Daar kwamen nog eens negen minpunten bovenop vanwege financiële wanordelijkheden. Met zeven punten en een achterstand van veertien punten op de veilige plaatsen lijkt degradatie dit seizoen voor Derby County onvermijdelijk. Maar spelers als Ebosele kunnen the Rams er weer bovenop helpen. Is het niet op het veld, dan is het wel door een transfersom in het laatje te brengen.