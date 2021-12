Gallas gaat voorbij aan Van Dijk bij keuze voor beste PL-verdedigers

Donderdag, 30 december 2021 om 17:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:32

Virgil van Dijk behoort niet tot de beste verdedigers van de Premier League, zo luidt het oordeel van William Gallas. De voormalig speler van Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur is voorbijgegaan aan de Nederlander en schaalt Thiago Silva en Rúben Dias hoger in. Gallas maakte zelf twee keer deel uit van het Team van het Jaar in de Premier League, in het seizoen 2002/03 en 2005/06.

"Ik denk dat het fantastisch is wat hij voor Chelsea doet", steekt de Fransman in gesprek met Genting Casino de loftrompet af over Thiago Silva. "Zoals je weet is het niet gemakkelijk om in de Premier League te spelen, het is een fysieke competitie. Maar Thiago Silva laat zien dat je zelfs met 36 jaar de baas van de verdediging kunt zijn. Hij is erg volwassen en heeft veel ervaring. Daarom voelen spelers als Antonio Rüdiger en Trevoh Chalobah zich zo veilig als ze naast hem spelen. Silva is zeker een van de beste verdedigers van de Premier League."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Gallas behoort ook Dias tot dat selecte gezelschap. "Hij is een sterke en zeer bedachtzame verdediger die weinig fouten maakt", aldus de 84-voudig Frans international. "Op zijn positie is dat belangrijk, hij communiceert helder naar zijn ploeggenoten. Hij zegt niet veel, maar dat hoeft ook niet. Hij straalt een bepaalde onoverwinnelijkheid uit." De 24-jarige Dias werd vorig jaar ingelijfd door City en is niet meer weg te denken uit het elftal van Josep Guardiola. Afgelopen seizoen behoorde hij tot het Team van het Jaar in de Premier League. Ook werd hij verkozen tot Player of the Season.

Ook Van Dijk schreef de individuele prijs al een keer op zijn naam. De Nederlander werd in het seizoen 2018/19 verkozen tot beste speler van de Premier League. Ook maakte hij onderdeel uit van het Team van het Jaar van de Premier League (2018/19 en 2019/20), de UEFA (2018, 2019 en 2020) en hengelde hij bij zowel Liverpool als Southampton individuele clubprijzen binnen. In 2019 kwam hij zeven punten te kort voor de Gouden Bal, die uiteindelijk naar Lionel Messi ging.