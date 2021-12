Jon Dahl Tomasson en Malmö na twee succesjaren uit elkaar

Jon Dahl Tomasson en Malmö hebben na twee succesvolle jaren afscheid van elkaar genomen, zo maakt de Zweedse club bekend via de officiële kanalen. Ook van assistent-trainer Remy Reijnierse wordt met onmiddellijke ingang afscheid genomen. Tomasson werd twee jaar op rij landskampioen met Malmö en reikte dit jaar tot de Champions League. Volgens informatie van FC Afkicken heeft de Deense oefenmeester recentelijk gesprekken gevoerd met sc Heerenveen om als opvolger te dienen van Johnny Jansen.

"Jon heeft aangekondigd Malmö te gaan verlaten en na overleg hebben we besloten uit elkaar te gaan", vertelt technisch directeur Daniel Andersson op de website van de club. "Het is natuurlijk jammer. Het is een succesvol avontuur geweest en we hebben fijn samengewerkt. We hebben veel bereikt in deze twee jaar. Aan de ene kant hebben we prijzen gewonnen en hebben we de Champions League bereikt. Maar ook is het niveau gegroeid en hebben jonge spelers de kans gekregen. Voor ons begint nu de zoektocht naar een nieuwe trainer. We zijn altijd voorbereid met mogelijke namen en een profiel welke kwaliteiten we zoeken."

Tomasson noemt het 'een moeilijke beslissing'. "Maar ik neem ook met een goed gevoel afscheid", aldus de Deen. "Ik voel dat ik met Mamö de top heb bereikt. Ik ben trots en dankbaar trainer te zijn geweest van een van de grootste clubs van Scandinavië. We hebben een fantastische teamgeest gecreëerd, een manier van spelen ontwikkeld tot een doeltreffende en moderne vorm van voetbal waarop kan worden voortgebouwd - en we hebben jonge spelers ontwikkeld en geholpen om door te breken. Het waren twee onvergetelijke jaren."

De voormalig trainer van Roda JC en Excelsior werkte voor zijn hoofdtrainerschap bij Malmö als assistent-bondscoach bij de Deense nationale ploeg. In zijn eerste jaar in Zweedse dienst leidde hij Malmö naar het kampioenschap en de play-offs voor de Europa League. Daarin bleek Granada te sterk. De revanche in Europa volgde en jaar later, toen naast een nieuwe titel beslag werd gelegd op een Champions League-ticket. Malmö verzekerde zich van de groepsfase van het miljardenbal, maar eindigde met slechts één punt als hekkensluiter achter Juventus, Chelsea en Zenit St. Petersburg.