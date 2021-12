Chinese overheid legt voetballers verbod op nieuwe tattoos op

Het ministerie van Sport in China legt voetballers van de nationale ploeg een verbod op tattoos op. Ook wordt hen ‘geadviseerd’ bestaande tatoeages te laten verwijderen. Hiermee wil de Chinese overheid ‘het goede voorbeeld voor de samenleving geven’.

De Chinese overheid heeft laten weten dat spelers worden geweerd uit het Chinese elftal als ze tattoos laten zetten. Aan spelers die al tattoos hebben, wordt gevraagd ze te laten verwijderen of ze in eerste instantie te bedekken. Bovendien is clubs gevraagd om geen geen spelers met tatoeages meer aan te trekken. Het verbod volgt op eerdere bevelen aan Zhang Linpeng om zijn tatoeages te verbergen. De verdediger van Guangzhou speelt zowel in de Chinese Super League als in het nationale elftal.

Nu steeds meer bekende spelers tatoeages laten zetten, heeft het ministerie van Sport in China maatregelen genomen om dit een halt toe te roepen. “Het is voor de nationale team en de Onder 23 ten strengste verboden om nieuwe tattoos te nemen en degenen die ze al hebben, wordt geadviseerd deze zelfs te verwijderen”, laat het ministerie in een statement weten. “Als er speciale omstandigheden zijn waar het team mee instemt, moeten spelers ze tijdens trainingen en wedstrijden verbergen.”