Sport: ‘Transfervrij vertrek Dembélé in de maak na verrassend principeakkoord’

Donderdag, 30 december 2021 om 14:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:53

De strijd om de handtekening van Ousmane Dembélé is volledig losgebarsten. Paris Saint-Germain heeft zijn zinnen gezet op zijn transfervrije komst, meldt Mundo Deportivo. Volgens de Spaanse sportkrant zijn de onderhandelingen tussen de clubleiding van PSG en de zaakwaarnemer van de 24-jarige aanvaller van Barcelona al begonnen. Sport meldt daarentegen dat Juventus een principeakkoord met de Fransman heeft om aan het einde van het seizoen transfervrij de overstap naar Turijn te maken.

Nu Dembélé geen akkoord heeft weten te bereiken met Barcelona over de verlenging van zijn contract, zet PSG vol in op zijn komst. Volgens Spaanse berichtgeving ligt er een nieuw vijfjarig contract klaar voor de aanvaller, maar wil Barça niet voldoen aan de salariseisen van Dembélé, die veertig miljoen euro én een tekenpremie van twintig miljoen euro vraagt. Zijn omgeving acht een nieuwe club bovendien wenselijk, zodat hij zich beter kan ontwikkelen. Het talent van Dembélé is volgens hen in het Camp Nou nooit volledig tot wasdom gekomen, mede omdat hij moeite had om zich aan te passen aan de levensstijl in Spanje.

Dembélé wordt volgens Mundo Deportivo door PSG als een ‘zeer interessante aanwinst’ gezien vanwege zijn talent, leeftijd, het feit dat hij Frans is en men van mening is dat hij perfect in het sportieve project van de club past. Sport meldt echter dat de aanvaller al een principeakkoord met Juventus heeft en na dit seizoen transfervrij naar Turijn zal vertrekken. Wel wordt benadrukt dat Dembélé nog geen voorcontract heeft ondertekend bij la Vecchia Signora, omdat hij nog in afwachting is van een aanbieding van PSG. Dembélé mag vanaf nieuwjaarsdag officieel onderhandelen over een transfervrije overgang naar een nieuwe werkgever.

De Fransman schermt verder met twee lucratieve aanbiedingen uit de Premier League, zo meldde Fabrizio Roman woensdagavond. De transfermarktexpert wist te melden dat een van die aanbiedingen in ieder geval van Newcastle United komt. The Magpies zijn al langere tijd zeer geïnteresseerd in de diensten van Dembélé. Volgens Sport is de andere geïnteresseerd club Manchester United. Barcelona heeft de hoop op een nieuw contract nog niet opgegeven, maar beschouwt de situatie volgens Romano als 'zeer gecompliceerd'.