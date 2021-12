Bellingham-rel krijgt vervelend staartje voor scheidsrechter Zwayer

Felix Zwayer zal de komende tijd geen wedstrijden van Borussia Dortmund meer leiden, zo heeft scheidsrechtersbaas Lutz Michael Fröhlich laten weten in een interview met Kicker. Aanleiding is de commotie die is ontstaan na afloop van de topper tussen Dortmund en Bayern München (2-3). De Duitse arbiter kreeg vernietigende kritiek van Jude Bellingham, die zich niet kon vinden in de beslissende strafschop.

Bellingham was woedend over de strafschop die Bayern uiteindelijk de overwinning bezorgde in Dortmund. Bij een 2-2 stand kreeg Mats Hummels de bal ongelukkig tegen de arm in een kopduel, waarna Zwayer een penalty aan Bayern gaf. "Wat verwacht je anders, als je de grootste wedstrijd van Duitsland geeft aan iemand die eerder aan matchfixing deed?", reageerde Bellingham voor de camera van Viaplay. Bellingham doelde met zijn uitspraken op een matchfixingzaak uit 2005 waar Zwayer bij betrokken was.

De zaak kreeg veel aandacht in binnen- en buitenland en leverde Bellingham onder meer een geldboete op van 40.000 euro. De Duitse scheidsrechtersbond heeft nu besloten om Zwayer voorlopig geen wedstrijden van Dortmund meer te laten leiden. "Naar mijn mening is het ten opzichte van alle partijen onverantwoord om snel weer met elkaar te maken te krijgen", laat Fröhlich weten in gesprek met bovengenoemde krant. "Het zou goed zijn om er wat tijd overheen te laten gaan."

Fröhlich sloot echter uit dat Zwayer in de toekomst niet meer als scheidsrechter zou optreden bij wedstrijden van BVB. "Er komt geen tweede Markus Merk/Schalke-zaak." De 64-jarige scheidsrechtersbaas doelt daarmee op de kampioenswedstrijd van Bayern in het seizoen 2000/01. De Duitse recordkampioen kreeg op bezoek bij Hamburger SV in de slotminuut een discutabele vrije trap, waarna Stefan Effenberg Bayern de landstitel bezorgde ten koste van Schalke 04. Merk leidde vervolgens geen enkele wedstrijd van Schalke tot zijn pensionering in 2008.