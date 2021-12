Edward van Gils: ‘Ronaldinho koos zes namen en ik mocht aanvoerder zijn’

Donderdag, 30 december 2021 om 13:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:33

Begin komend jaar wordt in Nederland UEFA Futsal EURO 2022 georganiseerd. In aanloop naar dit toernooi gaat presentator Mounir Boualin in Futsal Fanatics op bezoek bij bekende gezichten met een grote liefde voor zaalvoetbal. In de vierde aflevering gaat hij langs bij Edward van Gils, oftewel de ‘Godfather van het straatvoetbal'. De viervoudig wereldkampioen straatvoetbal is zelfs te zien in FIFA Volta.

Van Gils speelde in zijn jonge jaren twee seizoenen bij AZ en werd uitgenodigd voor de voorselectie van Jong Oranje. De geboren Koger vertrok naar HFC Haarlem, waar hij uiteindelijk werd weggestuurd na het stelen van een scooter. Bij Excelsior kreeg Van Gils nog een laatste kans. In die periode overleed zijn vader en raakte zijn vriendin zwanger, waardoor van Gils besloot te stoppen met veldvoetbal. Hij ging zaalvoetbal en straatvoetbal spelen en richtte de Street Kings op, een bedrijf waarmee hij clinics en demonstraties geeft over straatvoetbal.

Het verschil tussen straatvoetbal en zaalvoetbal is volgens van Gils klein, maar wel degelijk te merken. “Straatvoetbal is wat vrijer. Je hebt geen coach, geen trainingen. Aan de andere kant is dat ook de charme van futsal, daar heb je wel looplijnen en het wordt tactischer gespeeld. Wij waren de eerste straatvoetballers ter wereld maar dat werd niet geaccepteerd door de zaalvoetbalcommunity. Dat vind ik jammer, als ze het straatvoetbal toentertijd omarmd zouden hebben had het een extra wapen kunnen zijn op een EK of WK.”

De man die geboren is in Koog aan de Zaan had het genoegen om straatvoetbal te spelen met Ronaldinho. Hij werkte samen met de superster voor een reclame voor het spel FIFA Street, waarvan de Barça-legende de cover sierde. Vijf jaar later kreeg Van Gils ineens een mysterieus berichtje. “Ik kreeg een appje: 'Kun je mij een lijst geven met de veertig beste straatvoetballers ter wereld?' Ik zei: 'Ja natuurlijk, maar met wie heb ik het genoegen?’ Bleek ik het management van Ronaldinho aan de lijn te hebben. Ik dacht dat ik in de zeik genomen werd, maar de officials bij Barcelona hebben het geverifieerd. Toen dacht ik: wow!

De ‘Godfather van het straatvoetbal’ nam contact op en leverde Ronaldinho de lijst aan. De Braziliaan koos zes spelers uit de lijst voor een ploeg die samen op een toernooi mocht spelen en benoemde Van Gils tot aanvoerder. "Gaf ik opeens assists aan Ronaldinho, bizar. Het jaar daarvoor hadden ze dat toernooi ook gespeeld. Hij was in de buurt en werd op het laatste moment geselecteerd. Kwam hij aan op zijn Nike Air Force schoenen, dat zijn net schoenendozen. Toch heeft hij volgens mij twaalf keer gescoord in een wedstrijd, alles gewonnen en mensen panna’s gegeven. Als hij de bal aanraakt, gebeurt er iets magisch."

"Op dit soort toernooien merk je wel dat wij een land zijn dat geen professioneel zaalvoetbal heeft", doelt Van Gils op het naderende EK in Nederland. "Dat maakt een wereld van verschil, want ze spelen tegen profs. Ik verwacht dat ze wel zullen verrassen, ze zullen hun uiterste best doen en goed futsal spelen."