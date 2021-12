‘Guardiola zei: ’André, je zit in de ideale positie, je kan alleen nog winnen‘’

Donderdag, 30 december 2021 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:57

Een gesprek met Josep Guardiola in 2019 heeft volgens André Onana mede bijgedragen aan de stunt van Ajax in de Champions League tegen Real Madrid. De ploeg van trainer Erik ten Hag won de returnwedstrijd in het Santiago Bernabéu verrassend met 1-4. Guardiola gaf Onana voorafgaand aan dat duel een peptalk, die ook zijn ploeggenoten uiteindelijk te horen zouden krijgen.

Ajax verloor de heenwedstrijd tegen Madrid destijds met 1-2. Door een late winnende goal van Marco Asensio hadden de Amsterdammers een slechte uitgangspositie voor de return. Onana sprak zijn voormalig trainer Guardiola voorafgaand aan het duel. “Ik was naar de wedstrijd van Manchester City tegen Schalke in Duitsland geweest en daar sprak ik met Guardiola over de return”, vertelt Onana in een interview met The Daily Mail. “Hij lachte en zei: ‘André, je zit in de ideale positie. Als je de eerste wedstrijd had gewonnen, zou je niet weten of je in Madrid moet verdedigen of aanvallen. Omdat je al hebt verloren, kan je nu alleen nog maar winnen. Dus ga naar Madrid en geef alles.'"

Onana raakte geïnspireerd door de woorden van Guardiola en besloot de peptalk van de Spaanse manager met de spelersgroep van Ajax te delen. “Dat is precies wat ik het team vertelde. We konden winnen of verliezen, maar wat er ook gebeurde: we zouden toch wel gaan slapen als kampioenen. En toen waren de eerste twee schoten op doel ook daadwerkelijk doelpunten. Daar durf je niet eens over te dromen.' Ajax won op bezoek bij Real in het Santiago Bernabéu dankzij goals van Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne uiteindelijk met 1-4.

In de kwartfinale rekende Ajax vervolgens af met Juventus, maar de halve finale bleek in het seizoen 2018/19 uiteindelijk het eindstation in de Champions League. Lucas Moura dompelde de Amsterdammers namens Tottenham Hotspur met een treffer in de laatste seconde van de return in rouw. “Die wedstrijd heb ik nog steeds niet opnieuw bekeken", zegt Onana. "Het is pijnlijk. Ik kan je niet eens vertellen wie er in de finale hebben gescoord. Ik zat op een vlucht naar de Verenigde Staten, omdat ik er niks van mee wilde krijgen.”

De beslissende goal van Moura doet nog steeds veel pijn bij Onana. “Iedereen huilde”, herinnert de doelman zich. “De ballenjongens, de staf. Wij (de spelers, red.) gingen naar de kleedkamer en konden niet eens praten. Toen we naar huis gingen, konden we niet slapen en de volgende dag hadden we op de training geen enkele moed of motivatie om ook maar iets te doen. Als je 3-0 verliest en de tegenstander was gewoon beter, dan is het prima. Maar om te verliezen in de laatste seconde...”