Diego Costa gaat viraal in Brazilië en viert dubbel op geheel eigen wijze

Donderdag, 30 december 2021 om 12:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:50

In Brazilië zijn beelden opgedoken waarop te zien is hoe Diego Costa al rijdend op een trekker met drie kinderen door de straten van zijn geboorteland rijdt. De voormalig aanvaller van Chelsea en Atlético Madrid staat momenteel onder contract bij Atlético Mineiro, waarmee hij onlangs de dubbel in de wacht sleepte. Costa vierde dat woensdag op geheel eigen wijze door op een trekker door de Braziliaanse straten te manoeuvreren.

Diego Costa arriving with his kids to the game in his new ride ?????????? What a guy! ?????? pic.twitter.com/nyAanqCZEE — ????????’?? ?????????????? ©?™? ???? (@ShemTaborCFC) December 28, 2021

De spits deelde de beelden zelf op zijn Instagram-account met zijn vijf miljoen volgers. Costa, die 58 doelpunten maakte in 120 Premier League-duels, hielp Atlético Mineiro eerder deze maand aan de landstitel en de beker. De 33-jarige aanvaller voegde zich halverwege het seizoen bij zijn nieuwe werkgever en scoorde vervolgens vier keer in vijftien competitiewedstrijden, waaronder in de halve finale van de beker.