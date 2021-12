Nederlands talent Jayden Braaf heeft Europese competities voor het uitzoeken

Donderdag, 30 december 2021 om 12:19 • Chris Meijer

Zoals het er nu naar uitziet, gaat Jayden Braaf Manchester City aan het einde van het seizoen verlaten. De negentienjarige vleugelaanvaller is bij de regerend kampioen van Engeland in het bezit van een aflopend contract. Een groot aantal clubs houdt de situatie van Braaf nauwlettend in de gaten.

Portugese, Duitse en Italiaanse clubs hebben Braaf momenteel in het vizier. Braaf zette in de zomer van 2019 zijn handtekening onder een driejarig contract bij Manchester City, dat hem nog tot medio 2022 aan de Engelse topclub verbond. Bij the Citizens - die hem weghaalden uit de jeugdopleiding van PSV - werd de aanvaller beschouwd als de ‘nieuwe Jadon Sancho’ en er werd zelfs aangegeven dat hij potentieel een speler met een waarde van tachtig miljoen euro kan worden. Een jaar geleden een aanbieding voorgeschoteld om zijn verbintenis nog eens open te breken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Braaf kende bij Manchester City een sterke start en stroomde snel door vanuit de Onder 18 naar de Onder 23. Hij kreeg al snel kansen om mee te trainen met de hoofdmacht, maar de mogelijkheden bij het eerste elftal zijn sinds vorig seizoen geslonken. Al met al heeft Braaf daardoor het gevoel gekregen dat de kansen bij Manchester City beperkt zijn en mede daardoor zijn beide partijen het voorlopig niet eens geworden over een nieuw contract, waardoor een transfervrij vertrek nu lonkt.

Die impasse zorgde vorig seizoen al voor spanningen, waardoor de jeugdinternational ondanks dat hij volledig fit was nauwelijks tot de wedstrijdselectie van de Onder 23 behoorde. Manchester City hoopte een jaar geleden nog op een transfersom van negen miljoen euro, maar stemde uiteindelijk in met een huurperiode bij Udinese. Braaf kwam in Italië tot vier optredens, waarvan één als basisspeler en waarin hij één keer scoorde. Daarmee werd hij de jongste Nederlandse doelpuntenmaker in de Serie A, voor onder meer Clarence Seedorf, Matthijs de Ligt, Patrick Kluivert en Marco van Basten. In dienst van Udinese liep Braaf een knieblessure op, waaraan hij geopereerd moest worden en die hem in de eerste seizoenshelft aan de kant hield.

Braaf ligt al jaren goed in de markt. Manchester City troefde Ajax, Manchester United, Chelsea, Bayern München, West Ham United, Swansea City en Aston Villa in de zomer van 2019 af toen Braaf nog in de jeugdopleiding van PSV speelde. In de afgelopen jaren toonden onder meer Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach belangstelling. Nu bestaat dus de mogelijkheid om komende zomer transfervrij de overstap te maken naar Portugal, Duitsland of Italië.