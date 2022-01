Het kind van Liverpool dat na vijf duels al 46,5 miljoen euro op de bank hield

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige Tyler Morton, de middenvelder van Liverpool die na vijf duels in de hoofdmacht al de voorkeur kreeg boven een bank ter waarde van meer dan 46,5 miljoen euro.

Vrijwel ieder team in de Premier League wordt momenteel geplaagd door spelerschaarste. Is de oorzaak niet corona, dan is het wel blessureleed. Liverpool vormt daarop geen uitzondering. Manager Jürgen Klopp moest zeker in het duel met Tottenham Hotspur van 19 december (2-2) improviseren voor zijn basiself, vooral op de middenveldposities. Fabinho, Thiago Alcántara en Curtis Jones ontbraken vanwege het albekende virus; respectievelijk Harvey Elliott en Jordan Henderson waren niet beschikbaar door een enkelblessure en een hardnekkige verkoudheid.

De opties die Klopp nog overhad: James Milner, Naby Keïta, Alex Oxlade-Chamberlain en Takumi Minamino. De twee eerstgenoemden haalden het startformulier, maar the Ox en Minamino - samen goed voor een aankoopbedrag van 46,5 miljoen euro - moesten genoegen nemen met een plek op de bank. Dat ten faveure van een negentienjarig jeugdproduct van Liverpool, dat tot dan toe slechts vijf duels in de hoofdmacht op zijn naam had staan.

“Best wel impressive”, noemde Klopp de snelle opmars van Tyler Morton. De tiener haakte in de voorbereiding op het lopende seizoen aan bij de eerste selectie van Liverpool, tijdens het trainingskamp in Oostenrijk. Mortonmaakte indruk en mocht in september debuteren van Klopp, uit bij Norwich City in de EFL Cup (0-3). Daarna volgden een invalbeurt tegen Arsenal in de Premier League en negentig minuten tegen Preston North End (EFL Cup), FC Porto en AC Milan (Champions League), voor zijn vuurdoop als Premier League-basisspeler. Met name over het duel met de Italianen was zowel pers als trainer lyrisch.

“Een tiener die de jeugdopleiding heeft doorlopen en de touwtjes in handen heeft op het middenveld in San Siro. Diepe buiging”, tweette analist en Liverpool-icoon Jamie Carragher na afloop. Klopp had al even mooie woorden over voor Morton: “Het was een plezier om de jongen te zien spelen. Het voetbalbrein dat hij liet zien was exceptioneel. Als je technisch op dat niveau zit – en dat zit hij - en je zulke goede oriëntatie hebt, dan creëer je genoeg tijd voor het team om mooie dingen te kunnen doen.”

‘Het voetbalbrein’: dat is wat Morton als speler karakteriseert en waar hij ook om geprezen wordt. De stempel van spelmaker doet hem echter tekort, zo stelde hij afgelopen januari zelf in gesprek met Goal. “Ik ben meer een box-to-box middenvelder”, legde Morton uit. “Ik ben niet alleen een spelmaker, ik hou ervan om te denken dat ik alles een beetje kan. Ik ben dol op tackles. Mensen zijn altijd nogal geshockeerd wanneer ik een tackle inzet, maar dat heb ik vaak zat gedaan!”

The Reds hadden Mortons potentie al vroeg door. Op zevenjarige leeftijd werd hij samen met zijn beste vriend Max Woltman (die tegen Milan zijn debuut in het eerste elftal van Liverpool maakte) weggekaapt bij amateurclub Greanleas FC uit Wirral. Morton kon, net als velen van zijn ‘gouden generatie’, naar verluidt ook naar Manchester City, Manchester United of Everton, maar de keuze was er eigenlijk nooit echt één. De jongeling groeide op als fan van Liverpool, waar hij, zijn vader en zijn broer seizoenkaarthouders waren.

In de voetsporen van zijn idool Steven Gerrard doorliep Morton de Liverpool Academy zonder al te veel moeilijkheden. Het laatste jaar raakte zijn carrière echter in een heuse stroomversnelling. Begon de Engels jeugdinternational afgelopen seizoen nog bij de Onder 18, promoveerde hij al binnen een paar maanden naar de Onder 23. De club beloonde die rappe ontwikkeling met een langdurig profcontract, dat Morton tot medio 2025 in Merseyside zou houden. Slechts negen maanden na díé mijlpaal was het alweer tijd voor de volgende: zijn debuut in het eerste elftal.

Daar kijkt de jongeling vooral naar op naar Thiago. “Het is onmogelijk om je ogen van hem af te houden!”, zegt Morton vol bewondering over zijn ploeggenoot. “Soms betrap ik mezelf erop dat ik dingen van hem probeer te kopiëren: de bal onder mijn voet doorrollen, no-look passes, dat soort dingen. Wat een speler!” Op zijn beurt lijkt Thiago weer onder de indruk van Morton. De Spaans international is volgens bronnen van Goal ‘zeer te spreken’ over de enorme potentie die de tiener toont. Dat viel ook Andy Edwards op: de bondscoach van Engeland Onder 20 liet Morton afgelopen november debuteren tegen de leeftijdsgenoten van Portugal (2-0 verlies).

Inmiddels staat Morton op zeven duels in de hoofdmacht van Liverpool, waarvan de laatste op 22 december tegen Leicester City in de EFL Cup (3-3, 5-4 winst na strafschoppen). De middenvelder begon in dat duel in de basis, maar werd al na 45 minuten spelen naar de kant gehaald door trainer Klopp. Morton was nog mild bestraft met een gele kaart voor een onbesuisde tackle op Ricardo Pereira; Klopp wilde met een wissel erger voorkomen.

Het kan een incident zijn, daar Morton door menig jeugdtrainer van Liverpool wordt omschreven als ‘volwassen’. ‘Een modelprof’, noemde Onder 23-coach Barry Lewtas hem zelfs. Als dat zo is, lijkt een definitieve doorbraak in Liverpool 1 slechts een kwestie van tijd. Al is daar volgens Klopp nog één dingetje voor nodig. “Naar de gym nu. Direct!”, zei de Duitser na afloop van het EFL Cup-duel met Preston North End.

