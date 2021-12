Waarom het vertrek van Wijnaldum bij Liverpool gedoemd was te mislukken

Donderdag, 30 december 2021

Het huwelijk tussen Georginio Wijnaldum en Paris Saint-Germain is nog niet het huwelijk zoals de middenvelder het zich ongetwijfeld had voorgesteld. De 31-jarige Nederlander, die afgelopen zomer vriend en vijand verraste door Barcelona op het laatste moment links te laten liggen voor een lucratiever aanbod van PSG, geniet niet altijd het volledige vertrouwen onder Mauricio Pochettino en werd begin december zelfs al gelinkt aan een terugkeer in de Premier League. Vertrekken van Anfield bleek sportief gezien geen beste zet van Wijnaldum. Iets wat Philippe Coutinho in het verleden ook al overkwam.

Wijnaldum is pas net een maand of vijf neergestreken in Parijs, maar staat nu al voor een duivels dilemma. De middenvelder weet zijn draai maar moeilijk te vinden in de Franse hoofdstad, is nooit bijzonder welkom geheten door zijn nieuwe ploeggenoten en zou zelfs al openstaan voor een terugkeer naar de Premier League. Engelse media doken er begin december vol op, toen bleek dat Arsenal de Nederlander op huurbasis wilde terughalen naar Engeland. Ook West Ham United en Newcastle United hengelden naar de diensten van Wijnaldum. Het lijken de gevaren van het verlaten van Liverpool.

Net als Coutinho heeft ook Wijnaldum in een mum van tijd ontdekt dat het gras bij de buren niet altijd groener is. Oké, de controlerende middenvelder mag dan een jaarsalaris van zo'n 9,5 miljoen euro opstrijken, op sportief gebied gaat het allesbehalve rooskleurig. Wijnaldum verscheen dit seizoen pas in negen van zijn zestien Ligue 1-optredens aan de aftrap. Ook in de Champions League is hij niet verzekerd van zijn plek. Van de vijf keer dat hij mocht aantreden in het miljardenbal deed hij dat drie keer in de basis. Hoe anders was dat bij Liverpool. Wijnaldum groeide op Anfield uit tot publiekslieveling. Won met the Reds de Premier League en de Champions League en was de ultieme teamspeler. Veelzijdig, aanvallend en verdedigend inzetbaar en beschikkend over scorend vermogen.

Wijnaldum maakte in dienst van Liverpool belangrijke doelpunten en was van waarde in de grote wedstrijden. Neem die krankzinnige avond in mei 2019. Liverpool lijkt in de halve finale van de Champions League te moeten buigen voor Barcelona en gaat in het Camp Nou met 3-0 onderuit, maar voltrekt amper een week later het wonder van Anfield. Lionel Messi krijgt rood, Wijnaldum scoort twee keer en schiet Liverpool naar de tweede opeenvolgende Champions League-finale. Het bleek de eerste keer sinds 1986 dat een halve finale van de Champions League in de return werd omgebogen na een achterstand van drie doelpunten. Wijnaldum zou in totaal tot 237 wedstrijden komen in vijf jaar tijd bij Liverpool, meer dan wie dan ook in die periode.

Hoe anders ziet de wereld er een half jaar later uit. "Deze situatie is wennen. Het is anders en dat is moeilijk", zei een duidelijk ontevreden Wijnaldum in oktober tijdens een persconferentie. Wijnaldum was bij PSV, Newcastle United, Liverpool én het Nederlands elftal altijd verzekerd van een basisplek. "Na mijn rugblessure in 2013 en 2014 heb ik bijna altijd gespeeld, omdat ik weinig blessures had en ik denk ook omdat ik het goed deed. Ik had heel veel zin in deze nieuwe stap en dan gebeurt dit", mijmerde hij over zijn rol als bankzitter in de Franse hoofdstad. "Maar ik ben een vechter en ga er alles aan doen om dit om te keren."

Paris Saint-Germain mag dan rechtstreeks afstevenen op de titel en kans maken op de Champions League-winst, voor Wijnaldum is het leven verre van perfect in het Parc des Princes. Pochettino staat hevig onder druk en zijn elftal, een sterrenensemble waar de individuele kwaliteit vanaf spat, oogt onevenwichtig en mist enige vorm van samenhang. PSG wint zijn wedstrijden op basis van individuele kwaliteiten, maar vreest voor de zware opponenten in de knock-outfase van de Champions League. De wedstrijden waarin Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar het zouden moeten laten zien. Ook Wijnaldum zou daarin een rol kunnen spelen, maar ondanks zijn twee treffers tegen RB Leipzig en de late gelijkmaker tegen RC Lens, blijven zijn prestaties tot dusver ondermaats.

Wijnaldum wordt in Frankrijk vooral bekritiseerd om zijn terughoudendheid. De Nederlander zou 'te veilig' spelen en te weinig verantwoordelijkheid opeisen in de opbouw. Rapporteurs van de Franse media zagen in de eerste seizoenshelft een speler die zowel met als zonder bal traag oogde. "Los van het feit dat hij moeite heeft om centraal te spelen, komt hij techniek te kort en ondervindt hij problemen bij het begrijpen van zijn ploeggenoten. Het is teleurstellend", schreef journalist Cédric Rablat van Foot Mercato na de competitiezege op FC Metz. Le Parisien vergeleek het optreden van Wijnaldum al eens met een spook. "Hij vertolkte op fraaie wijze de rol van Belphégor." Belphégor is de naam van het spook van het Louvre, in een serie uit 1965.

Ook zijn er momenten geweest waarop Wijnaldum openlijk van repliek werd gediend door onder meer Messi en Mbappé. Wijnaldum gold als grote persoonlijkheid bij Liverpool, was een van de vier aanvoerders onder Jürgen Klopp, maar heeft bij PSG ervaren hoe het is om te aarden in een wereld met kliekjes en zonder gastvrijheid. Vorige week werd bekend dat intern de spanningen steeds verder oplopen bij de Franse grootmacht. Zo schreef L'Équipe dat er groepen zijn ontstaan in de kleedkamer, met enerzijds Lionel Messi en Neymar en anderzijds de Franstalige spelers en onder meer Achraf Hakimi. Bovendien zou de relatie tussen doelmannen Gianluigi Donnarumma en Keylor Navas op knappen staan.

Wijnaldum heeft de liefde van de Parijse fans nog maar amper kunnen voelen. Wellicht zit daar een les in, gezien zijn woorden bij zijn afscheid als speler van Liverpool. De Nederlander klaagde dat hij zich op Anfield niet altijd geliefd en gewaardeerd voelde, vooral niet onder de mensen die hun onvrede uitten via sociale media. "Als we verloren, was ik degene die de schuld kreeg", zei hij tegen The Athletic. "Niet mijn teamgenoten, of de mensen op Melwood (het trainingscomplex, red.). Van hen weet ik dat ze van mij houden en ik hou van hen. Het was de andere kant. Op social media kreeg ik alle schuld. Er waren momenten dat ik dacht: wow, ze zouden eens moeten weten wat ik allemaal doe om fit te blijven om elke wedstrijd te spelen. Sommige spelers nemen in hun laatste jaar geen risico, maar ik gaf alles."

Wijnaldum wilde maar wat graag bij Liverpool blijven. De club deed hem meerdere aanbiedingen, maar niet naar wens van de middenvelder. Ook daarin ontbrak de waardering, zo concludeerde hij. De onderhandelingen over een nieuwe deal liepen stuk en werden niet hervat. Wijnaldum zat zijn contract uit onder erbarmelijke omstandigheden, als aanvoerder van een geblesseerde ploeg in wedstrijden achter gesloten deuren. Worstelend om een plek in de top vier te bemachtigen. PSG leek in dat opzicht de ideale zet. Beter dan Barcelona, waar hij in eerste instantie naartoe zou gaan. Wijnaldum, onbaatzuchtig en consistent, werd gezien als de ideale speler om het elftal van Pochettino in evenwicht te brengen met zijn betrouwbaarheid en ervaring op het hoogste niveau.

Dat laatste zou natuurlijk nog steeds kunnen gebeuren. PSG gaat, mits er geen gekke dingen gebeuren, de Franse titel pakken en speelt ook zeker nog een rol van betekenis in de Champions League. Daarin zal zonder twijfel een rol zijn weggelegd voor Wijnaldum, al zal die niet zo prominent zijn als in zijn jaren in de Premier League. De lessen van Coutinho en Wijnaldum zouden als waarschuwing moeten dienen voor hen die een toekomst buiten Liverpool overwegen. Na Anfield lijkt er tegenwoordig alleen nog maar een weg naar beneden.