Dest vergroot problemen Barcelona met positieve coronatest

Donderdag, 30 december 2021 om 10:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:13

Er zijn wederom drie spelers besmet geraakt met het coronavirus, zo brengt Barcelona donderdag naar buiten in een officieel bericht. Het gaat deze keer om Sergiño Dest, Philippe Coutinho en Ez Abde. De Catalaanse club benadrukt dat het drietal ondanks de besmetting in goede gezondheid verkeert en dat ze de komende tijd in zelfisolatie zullen doorbrengen. De benodigde autoriteiten zijn op de hoogte gebracht van de besmettingsgevallen.

In Spanje trekt het coronavirus een behoorlijke wissel op de verschillende clubs in LaLiga. Met name Barcelona wordt in de laatste weken van 2021 hard getroffen. Van Samuel Umtiti, Gavi en Ousmane Dembélé werd woensdag bekend dat ze tijdelijk in quarantaine moeten verblijven vanwege besmetting met het virus. Dinsdag werd duidelijk dat Jordi Alba, Clément Lenglet, Alex Balde en Dani Alves positief getest hebben en dus voorlopig afwezig zijn.

[COMUNICAT MÈDIC] Els jugadors Sergiño Dest, Coutinho i Ez Abde han donat positiu per Covid-19. Els jugadors es troben bé de salut i estan aïllats al seu domicili. El Club ha informat a les autoritats competents pic.twitter.com/41veO21nN7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 30, 2021

Alves zou tegen Real Mallorca op 2 januari overigens zijn officiële rentree gaan maken in het blaugrana. Ook van Dembélé werd al verwacht dat hij besmet zou zijn. Sport sprak van een 'alarm om Ousmane Dembélé', nadat de 24-jarige aanvaller de training van dinsdagavond om 18.00 uur moest laten schieten vanwege coronagerelateerde klachten.

Het stelt trainer Xavi voor een aanzienlijk probleem, omdat de trainer kampt met veel meer afwezigen. Sergio Busquets en Gavi zijn geschorst, terwijl Pedri, Ansu Fati, Memphis Depay, Martin Braithwaite en ook Dest ontbreken vanwege uiteenlopende blessures. Barça heeft een moordend schema, want de komende periode staat het bekerduel met Linares (5 januari), de competitiewedstrijd bij Granada (8 januari) en het Supercopa-duel tegen Real Madrid (13 januari) op het programma. Die laatste wedstrijd wordt overigens gespeeld in Saudi-Arabië.

Grote zorgen voor Xavi en Barcelona na nieuwe waslijst aan besmettingen

De coronabesmettingen zorgen al de hele week voor grote zorgen bij Barcelona. Lees artikel

Een kleine opsteker voor Xavi is dat Depay, Pedri en Fati zich dinsdag weer op het trainingsveld van Barcelona lieten zien. Pedri trainde volledig mee, terwijl Fati en Memphis gedeeltelijk meededen. Voor Dest, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Philippe Coutinho en Neto staat het licht voorlopig nog niet op groen. Het vijftal heeft van Xavi in tegenstelling tot de drie eerder genoemde aanvallers nog geen toestemming gekregen om de groepstraining te hervatten.