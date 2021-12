Onana had last van dopingimago: ‘Dit is een man die drugs gebruikt’

André Onana kijkt in een uitgebreid interview met de Daily Mail op zijn breed uitgemeten dopingschorsing. De doelman van Ajax werd op een gegeven moment staande gehouden door de Belgische politie voor controle. Toen de agenten doorkregen dat ze te maken hadden met Onana, werd de auto van de sluitpost uit Kameroen grondig onderzocht. Hij denkt dat een en ander te maken heeft met de veelbesproken dopingzaak die hem bijna een jaar langs de kant hield.

"De politie in België hield mij aan en het ging eigenlijk heel normaal allemaal", zo opent Onana zijn terugblik tegenover de Engelse krant. "Ze vroegen: 'Hoe gaat het met je? Mogen we je papieren zien?' Maar toen ik mijn identiteitskaart liet zien werd ik gelijk herkend door een van hen. Hij zei gelijk: 'Meneer Onana, stap uit de auto'. Ik stapte uit mijn auto en ze begonnen gelijk de hele auto te controleren! En toen hoorde ik ze in het Frans zeggen: 'Dit is een man die drugs gebruikt'. Ik kan er nu wel om lachen, maar het enige dat me toen tegenhield om niet te gaan vechten is het feit dat ik met de politie te maken had."

Onana wist dat hij het stempel van dopinggebruiker had, maar dat motiveerde hem alleen maar meer om sterker terug te keren. De schorsing gaf hem de gelegenheid om extra te trainen, video's van zichzelf te bekijken, trainingen te analyseren en om aan zijn tekortkomingen te werken. De Ajax-doelman benadrukt daarnaast tegenover de Daily Mail dat hij ontzettend veel fysieke arbeid heeft verricht in het afgelopen jaar. "Toen ik terugkeerde bij Ajax zeiden ze gelijk dat het onmogelijk was dat ik voor negen maanden was geschorst."

De doelman die Ajax na dit seizoen waarschijnlijk verlaat heeft met name in het dopingjaar veel gehad aan algemeen directeur Edwin van der Sar, die zelf ook jarenlang op topniveau acteerde. "Het is onmogelijk om op voetbalgebied een betere Godfather te hebben. Na elke nederlaag kwam hij naar mij toe. Hij weet namelijk dat ik heel erg slecht kan omgaan met nederlagen. Ik kreeg heel vaak advies. We hadden een goede band, hij was in zijn tijd natuurlijk een van de beste doelmannen ter wereld", aldus de dankbare Onana.

"Zo af en toe trainde hij met ons mee", vervolgt Onana zijn relaas. "Met name in de voorbereiding of als hij zich voorbereidde op een wedstrijd met de veteranen. Als er een Legends Game aanstaande was, zag ik hem altijd met zijn keepershandschoenen verschijnen." Van der Sar stelde Onana vaak gerust, dus ook voorafgaand aan de Europa League-finale in 2017 tegen Manchester United in Zweden. "Zes maanden daarvoor speelde ik nog voor 3.000 mensen in het tweede elftal. Nu keek de hele wereld mee en op dat moment was ik pas negentien jaar oud. Ik vertelde de trainer (Peter Bosz, red.) dat ik niet kon spelen, het voelde niet goed."

Dankzij de woorden van Van der Sar betrad Onana toch gewoon het veld voor de Europese finale. "In een interview voorafgaand aan de wedstrijd zei hij: 'Vertel maar aan André dat ik mijn keepershandschoenen niet heb meegenomen, hij zal dus wel moeten spelen'. Ik werd wakker op de dag van de wedstrijd en kwam gelijk dat verhaal tegen. Ik kan er verder niets aan doen, want Van der Sar had al gezegd dat ik gewoon moest spelen, of ik me nou goed voelde of niet. Na die wedstrijd tegen Manchester United heb ik tegen mijzelf gezegd dat ik nooit meer met angst aan een duel begin", zo besluit de keeper uit Kameroen.